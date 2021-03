França se poupa longe de casa e vence a primeira nas eliminatórias europeias

A França mudou muito e precisou de pouco para se recuperar nas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022. Com nove titulares diferentes em relação ao empate com a Ucrânia na quarta-feira passada, ganhou do Cazaquistão por 2 a 0, na Astana Arena, neste domingo, a 5,5 mil quilômetros de Paris. Os gols foram marcados no primeiro tempo. Dembélé abriu o placar aos 18 minutos, e o zagueiro Maliy, contra, ampliou, aos 44. Mbappé saiu do banco aos 13 da etapa final, sofreu e perdeu pênalti aos 29.

A França assumiu a liderança do Grupo D, com quatro pontos. Só perde a posição se tiver um vencedor no confronto entre Ucrânia e Finlândia, ainda neste domingo, com mais de dois gols de saldo. O Cazaquistão permaneceu zerado, mas com um jogo apenas, pois estreou neste domingo na chave com cinco seleções. De folga nesta segunda rodada, a Bósnia é a próxima adversária dos campeões mundiais, na quarta-feira que vem, às 15h45 (de Brasília), com Tempo Real do ge. Confira a tabela das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2022.

A França poupou a maioria de seus titulares, só manteve o goleiro Lloris e Griezmann em relação à formação da estreia. Diante do forte bloqueio defensivo do Cazaquistão, conseguiu uma brecha logo aos 18 minutos, graças a um bom giro de Martial sobre a marcação pelo meio. Dembélé recebeu na área e chutou cruzado para abrir o placar. Sem forçar muito, conseguiu outra chance apenas no fim da etapa, quando o zagueiro Maliy tirou a bola em cima da linha. Na cobrança de escanteio seguinte, aos 44, o mesmo jogador se atrapalhou ao tentar marcar Pogba e fez gol contra em cabeçada.

A França encontrou mais espaços no segundo tempo e aumentou o número de chances, principalmente depois da entrada de Mbappé na meia hora final - somou 13 finalizações na partida, oito no gol, contra três do Cazaquistão, nenhuma em Lloris. Chegou a ter nove escanteios a favor, não cedendo um. Mas foi o próprio atacante que perdeu a melhor oportunidade para ampliar. Aos 29, cobrou mal o pênalti que sofreu, facilitando a defesa do goleiro Mokin.

O atacante Griezmann chegou a 45 jogos consecutivos na seleção francesa, superando a marca de Patrick Vieira, estabelecida entre 1999 a 2002. É escalado pelo técnico Deschamps há quase quatro anos, desde 13 de junho de 2017. Aos 30 anos e 88 partidas pelos Bleus, o campeão mundial de 2018 soma 34 gols e 21 assistências.

