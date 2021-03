Giulia Penalber conquista o ouro em torneio internacional de wrestling na Itália

(Foto: Alexandre Loureiro/COB)





O Brasil conquistou duas medalhas no segundo dia de competições do Matteo Pellicone, evento que integra o circuito Ranking Series, grupo de competições que definirá os cabeças de chave nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Giulia Penalber, da categoria até 57kg, levou a medalha de ouro. Laís Nunes foi bronze na categoria até 62kg.

Giulia Penalber abriu a campanha vencendo a italiana Francesca Indelicato por 10 a 0 na classificatória. Nas quartas a vitória da brasileira por 5 a 2 foi sobre a canadense Tianna Grace Kennet. Nas semifinais, Giulia bateu a indiana A. Anshu (10 a 7) e garantiu uma medalha. A disputa do ouro foi contra outra indiana, Sarita Mor, e Giulia triunfou por 4 a 2.

Detalhe é que a brasileira perdia por 2 a 0 até 40 segundos para o fim do combate e conseguiu a virada.

Na categoria até 62kg, Laís Nunes enfileirou três adversárias nas três primeiras rodadas: a canadense Jessica Brouillette (10 a 0), a uzbeque Irina Kuznetsova (11 a 0) e a italiana Elena Esposito (10 a 0). Na semifinal, no entanto, a sequência vitoriosa foi interrompida pela canadense Michelle Fazzari (7 a 2). Na disputa do bronze, Laís encarou Kuznetsova pela segunda vez no evento e triunfou novamente para garantir a medalha de bronze.

Aline Silva, na categoria até 76kg, estreou com vitória sobre a equatoriana Genesis Valdez por 6 a 3. Mas nas quartas de final foi superada por Erica Elizabeth Wiebe por 5 a 1. Como a canadense avançou à final, a brasileira teve o direito de disputar a repescagem e venceu a búlgara Mariya Oryashkova. Na disputa pelo bronze, ela enfrentou a cazaque Elmira Syzdykova e perdeu.

Neste sábado, Kamila Barbosa tentará ir ao pódio na categoria até 50kg.

Globo Esporte