Governo de SP decide paralisar o Campeonato Paulista devido ao avanço da pandemia

O Governo de São Paulo decidiu paralisar o Campeonato Paulista por 15 dias devido ao avanço da pandemia da Covid-19 e as mudanças na fase de isolamento do estado. Agora, São Paulo estará na "fase emergencial" do plano e irá suspender as atividades que foram mantidas na fase vermelha, além de restringir o funcionamento de serviços essenciais, com exceção do setor de saúde.

Esta decisão vai contra a opinião da Federação Paulista de Futebol (FPF), que é favorável a dar sequência a competição. As equipes devem se reunia às 15h desta quinta para debater os próximos passos, como é o caso de manter os jogos em outros estados. A FPF será pronunciará depois disso.

Esta mantido o jogo desta noite, entre Palmeiras e São Caetano, bem como a rodada do fim de semana. O toque de recolher será mantido das 20h às 5h.

"Teremos que adotar medidas ainda mais restritivas de distanciamento social para diminuir a circulação do vírus no estado de SP. É a única forma para tentarmos, neste momento, conter a aceleração das mortes e evitar que tantas famílias sejam devastadas", disse do governador João Dória em um vídeo divulgado em suas redes sociais antes da coletiva.

A intenção era interromper o Paulista já neste sábado, mas uma conversa entre Dória e o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, resultou no adiamento da metida e na permissão da disputa da rodada deste fim de semana.

A paralisação deve interferir em disputas da Copa do Brasil e Libertadores. Para a semana que vem tem a realização de Marília x Criciúma, no dia 17, e Mirassol x Red Bull Bragantino, no dia 18. As partidas que acontecerem em locais com restrições devem ser disputadas em locais onde não há proibição.

Na Conmebol, a orientação é que se procure uma cidade de outro Estado ou, se não for possível, de outro país para a realização de jogos em regiões onde o futebol esteja proibido.