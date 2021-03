GP do Bahrein: Hamilton segura Verstappen e vence primeira prova do ano da Fórmula 1

(Foto: Clive Mason - Fórmula 1 / Fórmula 1 via Getty Images)





A temporada da Fórmula 1 começou com o mesmo roteiro de 2020: Lewis Hamilton no topo do pódio. Neste domingo, o britânico da Mercedes superou Max Verstappen na primeira parada nos boxes e conseguiu segurar o holandês da RBR nas últimas voltas para vencer o GP do Bahrein. Valtteri Bottas completou o pódio em Sakhir.

Há seis anos o o heptacampeão mundial não abria a temporada com vitória. E ela veio com uma disputa acirrada com Verstappen nas últimas voltas. O holandês, pole position, chegou a ultrapassar Hamilton na 53ª volta, mas usou a área externa da pista e teve de devolver a posição. Aí o piloto britânico não deu uma segunda chance.

E olha que antes da corrida Hamilton acreditava que a RBR iria na corrida aumentar a vantagem que construiu nos treinos livres e na classificatória. Só que o trabalho de equipe e a estratégia da Mercedes fez a diferença. Foi a 96ª vitória do britânico na Fórmula 1, mais um passo rumo ao 100º triunfo.

A segunda etapa da Fórmula 1 2021 será disputada no dia 18 de abril, o GP Emilia Romagna, em Imola, na Itália.

O pódio

HAMILTON: "Max estava em cima de mim no final, foi uma das corridas mais difíceis que já fiz, então estou muito grato por isso!

VERSTAPPEN: "É uma pena não ganhar, mas realmente brigamos com Mercedes e temos que estar felizes no geral. Foi difícil no final, mas marcamos alguns pontos valiosos aqui."

BOTTAS: "Estou desapontado com a forma como a corrida se desenrolou. Lewis e eu tínhamos estratégias diferentes hoje - do meu lado, as coisas poderiam ter sido melhores."

Largada

Antes da largada, Sergio Perez teve uma pane elétrica. Logo na pista que conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, o mexicano acumula problemas. O carro voltou a funcionar, mas atrasou a largada em uma volta, e Perez teve de começar nos boxes, em último.

Quando a luz verde enfim foi acesa, Verstappen voou para manter a primeira posição, com Hamilton na cola. Leclerc já na primeira volta conseguiu ultrapassar Bottas para subir para a terceira posição. Lá atrás, Nikita Mazepin não completou nem sua primeira volta na Fórmula 1. O calouro russo escapou da pista e bateu na barreira da curva 3.

Momentos-chave

1. Sergio Perez tem pane no carro e para antes da largada, na volta de aquecimento, mas a RBR volta a funcionar, e o mexicano larga nos boxes.

2. Verstappem mantém liderança na largada, seguido de Hamilton. Leclerc ultrapassa Bottas logo depois da largada para assumir o terceiro posto.

3. Mazepin escapa da pista, bate na curva 3 e força a entrada do safty car.

4. Na relargada, as McLarens de Norris e Ricciardo ultrapassam Gasyl, que estava na quinta posição. O francês acaba batendo na roda de Ricciardo e perdendo a asa dianteira, caindo para a última posição e forçando uma volta de safety car virtual.

5. Na nova relargada, Bottas ultrapassa Leclerc e recupera a terceira posição.

6. Mick Schumacher roda, mas se segura na pista e segue na corrida.

7. Norris ataca Leclerc, que se defende bem por uma volta, mas acaba sendo ultrapassado na nona volta e perdendo a quarta posição.

8. RBR mantém Verstappen na pista, enquanto todos os rivais fazem o primeiro pit stop.

9. Verstappen faz o pit stop na 19ª volta e acaba sendo superado por Hamilton, que coloca sete segundos de vantagem no rival. As demais posições no Top 4 não se alteraram após a primeira parada, com Bottas em terceiro e Norris em quarto.

10. Briga grande pela oitava posição. Vettel passa Alonso, que dá o troco, mas os dois são superados por Sainz.

11. Perez, que largou em último, faz uma grande corrida de recuperação, ultrapassa Sainz e assume a oitava posição na volta 25.

12. Perez ultrapassa Stroll e sobe para a sétima posição na volta 27.

13. Hamilton é o primeiro a fazer o segundo pit stop, na volta 29, deixando a liderança para Verstappen e voltando na terceira posição.

14. Mercedes se atrapalha no pit stop de Bottas, que perde tempo, mas volta ao terceiro posto depois das paradas dos rivais.

15. Alonso tem problemas nos freios e abandona a corrida na 34ª volta.

16. Verstappen faz a parada na volta 41, coloca pneus duros e volta pouco mais de sete segundos atrás de Hamilton, que retoma a liderança.

17. Lewis Hamilton quebra o recorde de voltas na liderança. Alcançando 5.112 na volta 43 do Gp do Bahrein, ele superou as 5.111 voltas na liderança de Michael Schumacher.

18. Perez, que largou em último, ultrapassa Ricciardo e chega à sexta posição na volta 44.

19. Ocon ultrapassa Vettel, que bate na traseira do francês na volta 44. Os dois escapam da pista, mas seguem na corrida.

20. Na volta 53, Verstappen faz a ultrapassagem em Hamilton para assumir a liderança, mas o holandês usa a área externa da pista e devolve a posição para evitar uma punição.





