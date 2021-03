GP do Bahrein: Max volta a liderar treino da F1; Surpresa, Norris é 2º

(Foto: Getty Images)





A RBR vem confirmando as expectativas da pré-temporada da Fórmula 1 em 2021 nesta sexta-feira. A equipe colocou Max Verstappen na ponta no segundo treino livre da etapa do Bahrein, superando a própria marca e fazendo 1m30s847. Atrás do holandês está Lando Norris, surpresa do dia com a McLaren, que cravou 1m30s942 - apenas 0s095 a menos que Max. Fechando o top 3, aparece o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes.

A sessão também confirmou a evolução da Ferrari, com Carlos Sainz figurando em quarto lugar. Atrás do espanhol aparecem, ainda, Valtteri Bottas (Mercedes), que chegou a liderar o treino, Daniel Ricciardo (McLaren), o calouro Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Sergio Pérez (RBR) completando as dez primeiras colocações.

Os primeiros postos na sessão foram concorridos. Verstappen logo estabeleceu o tempo a ser batido, com 1m31s842, sendo seguido por Sainz e Gasly, 0s2 mais lentos que o holandês. Depois de sair da pista ainda no início do treino, Bottas também pulou para a ponta, mas foi jogado para a vice-liderança pelo colega de equipe, Lewis Hamilton.

De volta às pistas calçando pneus macios e médios, respectivamente, Hamilton e Bottas chegaram a abrir quase meio segundo de vantagem sobre Verstappen, até então terceiro. Yuki Tsunoda apareceu na segunda colocação, e Sainz colocou a Ferrari na ponta pela primeira vez no dia.

Norris também garantiu a melhor volta provisória com 1m30s942, mas Verstappen se superou no setor 2, nos últimos minutos, e assumiu a liderança marcando 1m30s847.

Que estreia...

Nikita Mazepin, da Haas, mal voltou para a pista no início da segunda sessão do dia e já acionou a primeira bandeira amarela ao rodar. E o russo ainda reclamou do balanço do carro, que no primeiro treino, o relegou ao 21º lugar na tabela.

Por outro lado, Yuki Tsunoda, mais um dos estreantes da temporada, teve uma sexta-feira positiva; o japonês da AlphaTauri, que foi o calouro com o melhor resultado no TL1 ao terminar em 14º, chegou a estar em segundo lugar na última sessão do dia e terminou o segundo treino em sétimo, duas posições acima do companheiro de equipe Pierre Gasly.

Bottas, Norris e Ocon saem da pista

E não foi só Mazepin. O segundo setor do circuito do Bahrein também deu trabalho para Bottas, Norris e Esteban Ocon (Alpine). O finlandês da Mercedes chegou a dizer que o trecho era "indirigível", mas retornou aos boxes após a escapada e, dando continuidade ao treino, e chegou a liderar o TL2.

Inaugurou a barreira

Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, estava em décimo lugar quando saiu da pista na curva 3, passou pela brita e acertou a barreira de proteção com a frente do carro, perdendo a asa dianteira. O incidente não afetou a continuidade do treino e o finlandês voltou aos boxes para reparar o bólido.

Disputa acirrada

Ao longo da sessão, a diferença de tempos entre o primeiro colocado e o 15º na tabela foi de apenas 1s, distribuídos entre RBR, McLaren, Mercedes, Ferrari, AlphaTauri, Aston Martin, Alpine e Alfa Romeo. A proximidade dos carros também chamou atenção nos primeiros treinos do dia, liderados por Verstappen.

O terceiro e último treino livre do GP do Bahrein será neste sábado, a partir de 9h da manhã (no horário de Brasília). A sessão vai anteceder a classificação que define o grid de largada da etapa, marcada para o meio-dia. O ge acompanha em tempo real.

Globo Esporte