Guilherme Toldo garante vaga no florete nas Olimpíadas de Tóquio

O esgrimista Guilherme Toldo carimbou o passaporte para as Olimpíadas de Tóquio. A vaga foi conquistada nesta sexta-feira com a classificação para a chave principal do Grand Prix de Florete de Doha, no Catar. O evento era o último classificatório para os Jogos, e o brasileiro superando a posição do único adversário que ainda o ameaçava

Toldo estava em 26º lugar no ranking mundial e na zona virtual de classificação através da cota continental das Américas – atletas de Estados Unidos e Canadá à frente dele são desconsiderados do ranking olímpico por já terem equipe classificada. O venezuelano Victo Leon, em 66º lugar, ainda tinha chances matemáticas de ultrapassá-lo, mas precisaria contar com a eliminação do brasileiro ainda na fase de poule, o que não ocorreu.

Toldo venceu quatro dos seis confrontos da poule e avançou em segundo lugar no grupo, passando direto à fase T64. Nela venceu o turco Martino Minuto por 15 a 7 e se classificou à chave principal, o que selou a classificação para a terceira Olimpíada seguida na carreira.

Ele é o segundo esgrimista brasileiro a selar a classificação para Tóquio. No domingo Nathalie Moellhausen garantiu vaga na espada feminina ao terminar em 9º lugar na Copa do Mundo de Kazan, na Rússia. Até o momento o Brasil tem 198 atletas classificados para as Olimpíadas de Tóquio.

Globo Esporte