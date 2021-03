Haas apresenta carro "russo" para a temporada que marca a estreia de Mick Schumacher na F1

A quinta-feira foi o dia da Haas apresentar o seu carro para a temporada 2021 da Fórmula 1. Com as cores da bandeira do país do patrocinador (a russa Uralkali), a escuderia americana divulgou em seu site oficial o modelo VF-21 que terá no cockpit os estreantes Mick Schumacher (filho da lenda Michael Schumacher) e Nikita Mazepin, este filho do dono da nova parceira da equipe. O brasileiro Pietro Fittipaldi será o piloto de testes.









Nona colocada no Mundial de Construtores em 2020, a Haas contava desde 2017 com o francês Romain Grosjean e o dinamarquês Kevin Magnussen. O quinto lugar em 2018 (que teve Grosjean obtendo o melhor resultado em prova, a quarta posição em Silverstone) foi o desempenho mais destacado da escuderia, que estreou na temporada de 2016 na Fórmula 1.

Globo Esporte