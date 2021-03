Holanda supera Letônia e vence a primeira nas eliminatórias diante de 5 mil fãs

(Foto: Getty Images)





Após uma derrota inesperada na estreia, a Holanda conseguiu sua primeira vitória nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022. O time comandado por Frank de Boer superou a modesta Letônia por 2 a 0, neste sábado, em jogo que recebeu 5 mil torcedores nas arquibancadas da Johann Cruyff Arena, em Amsterdã. Berghuis e Luuk de Jong marcaram os gols do jogo.

A Holanda se recupera da derrota para a Turquia na primeira rodada e soma seus primeiros pontos, mas fica ainda na terceira coloação do grupo G. Os turcos são os líderes, com seis pontos, mesma pontuação de Montenegro, que vem em segundo. O primeiro colocado garante vaga no Catar em 2022, e o segundo vai para a repescagem continental.

O duelo deste sábado foi marcado por um clima diferente do habitual silêncio dos estádios no último ano. A Johann Cruyff Arena recebeu 5 mil torcedores em suas arquibancadas, em um teste para a presença do público nos jogos locais, inclusive na Eurocopa. Todos os fãs foram testados - e protagonizaram uma bonita festa, com muito apoio ao time holandês. Alguns setores tiveram distanciamento social, e outros não, como parte do exercício promovido.

A Holanda dominou o duelo em casa e mostrou uma boa atuação. Comandados por Depay, que brilhou com sua habilidade, os atletas holandeses ficaram com a bola em boa parte do tempo e protagonizaram tabelas e grandes jogadas. Porém, desperdiçaram muitas chances claras, em um total de 35 finalizações, com apenas 13 no alvo. Berghuis foi quem conseguiu balançar as redes com um bom chute no fim do primeiro tempo, e Luuk de Jong cabeceou para encaminhar a vitória.

Globo Esporte