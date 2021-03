Inter de Milão segue exemplo da Juventus e apresenta novo escudo “minimalista”

Seguindo os exemplos de Juventus e Athletico Paranaense, que recentemente mudaram seus escudos, a Inter de Milão tem um novo logotipo. O clube nerazzurro apresentou nesta terça-feira sua nova identidade visual, que será usada a partir da próxima temporada.

A ideia foi usar as iniciais do nome do clube, Internazionale e Milão, fazendo a expressão IM, que em inglês significa “Eu Sou”.

“A Inter renova sua identidade visual para se abrir a um público cada vez mais digital e com consciência estética, para atingir alvos globais e diferentes faixas etárias, para se firmar como um ícone cultural e esportivo . O objetivo é tornar a marca Inter relevante e reconhecível não só pelos torcedores, mas também permitir que um público mais jovem e internacional se identifique com os valores de inclusão, estilo e inovação que caracterizam o Inter desde a sua fundação”, diz um comunicado oficial do clube (confira no vídeo abaixo, que tem a participação do Lukaku, detalhes do novo escudo).

Ainda segundo o comunicado, o novo escudo é “uma releitura moderna do símbolo histórico do Clube, de forma mais leve e minimalista, em continuidade com a versão original, só que mais adequada para se integrar na era do entretenimento”. Além disso, o clube nas redes sociais usou o termo "IM" (em inglês, "eu sou") para enaltecer o espírito do clube com frases de efeito como "Eu sou destemido", "Eu sou Inter" ou "Eu sou nerazzurro".

O novo escudo da Inter foi criado pelo Bureau Borsche , um dos mais importantes estúdios de design gráfico do mundo.

Globo Esporte