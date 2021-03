Inter de Milão tem surto de covid no elenco, e jogo com Sassuolo é suspenso

O jogo entre Internazionale e Sassuolo, neste sábado, está suspenso após um surto de covid-19 no elenco do time de Milão. No começo da semana, D'Ambrosio e Handanovic testaram positivo, e nesta quinta-feira foi a vez de De Vrij e Vecino.

Além da suspensão da partida, a autoridade sanitária de Milão determinou que todas as atividades no clube sejam paralisadas por quatro dias. E também vetou a viagem dos jogadores convocados por seleções nacionais na Data Fifa do fim março.

“Na segunda-feira, dia 22 de março, antes da eventual retomada das atividades, os testes serão repetidos para toda a equipe”, diz comunicado oficial da Inter de Milão.

Com 65 pontos, a Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano após 27 rodadas. O Sassuolo é o 8º, com 39.

Globo Esporte