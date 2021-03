Itapetininga vira jogo sobre o Cruzeiro, faz história e vai à semifinal da Superliga pela 1ª vez

(Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)





Foi com muita emoção a classificação do Itapetininga para as semifinais da Superliga Masculina. Pressionado por ter perdido o primeiro jogo do confronto das quartas de final, o Cruzeiro começou com tudo a partida, mas o time paulista conseguiu a virada histórica para vencer por 3 sets a 2 (15/25, 18/15, 25/21, 25/23 e 18/16) e chegar às semifinais do torneio pela primeira vez na história, eliminando o maior vencedor do torneio

Por conta das restrições de circulação vigentes no estado de São Paulo, em função do agravamento da Covid-19, os dois jogos foram disputados no ginásio do Riacho, em Contagem. As atividades esportivas estão liberadas em Minas Gerais até domingo, desde que respeitado o toque de recolher a partir das 20h.

Os dois primeiros sets desta quarta-feira mostraram totalmente o oposto do que aconteceu no último sábado. Concentrado, o Cruzeiro conseguiu anular as principais opções de ataque dos paulistas por conta do bom funcionamento do bloqueio. Na virada de bola, o destaque ficou por conta de Facundo Conte.

Em seguida, o Itapetininga voltou a mostrar o melhor do vôlei da equipe, se recuperou no confronto e levou a partida para o tie-break. O crescimento do time passou pelo crescimento na atuação do ponteiro Adriano e do oposto Renan, que marcou 25 pontos e foi eleito o melhor da partida pelo público

Pela primeira vez entre os quatro melhores do Brasil, o Itapetininga enfrenta o Minas nas semifinais.

O jogo

Logo no início da partida, o Cruzeiro mostrou que estava mais ligado do que no último sábado. Com dois pontos de bloqueio, o time mineiro conseguiu abrir 4 a 1. A vantagem foi mantida muito por conta da atuação de Facundo Conte, que fez seis dos primeiros 13 pontos da Raposa no jogo, quando o placar ainda marcava. Bloqueio e ataque seguiram funcionando para os cruzeirenses em todo o primeiro set, fechado em 25 a 15.

O time celeste conseguiu diminuir o impacto do oposto Renan no jogo durante o início do segundo set. O maior pontuador da primeira partida teve dificuldades para superar o bloqueio adversário. Do outro lado, os atacantes cruzeirenses seguiram com bom aproveitamento, fazendo 10 a 6. As duas equipes trocaram pontos até o Cruzeiro abrir 22 a 16, após passagem do ponteiro argentino pelo saque, com dois aces. O set foi vencido por 25 a 18 pelo time de Marcelo Mendez.

O terceiro set marcou o início do equilíbrio do jogo. Com os dois sistemas ofensivos levando a melhor sobre as defesas, nenhum dos dois times conseguiu abrir mais do que dois pontos de diferença para o adversário até a reta final, quando o Itapetininga abriu 20 a 18 com ataque de Renan. Os paulistas ainda ampliaram a vantagem com o ponteiro Adriano no saque e forçaram a realização de mais um set em 25 a 21.

Após mais um início equilibrado, o Cruzeiro conseguiu fazer 7 a 4 depois de vencer dois desafios em sequência. A virada de Itapê veio após dois bloqueios em cima do oposto Alan, do Cruzeiro. A partir desse momento, os dois times seguiram trocando pontos, ficando mais uma vez próximos no placar. Os paulistas conseguiram abrir 17 a 14, forçando uma parada técnica de Marcelo Méndez. Quando a vitória do Itapetininga parecia certa, Isac conseguiu dois aces e colocou de novo a Raposa na disputa, diminuindo a vantagem para 23 a 22. Mas com um erro de saque de Alan, a parcial acabou em 25 a 23, forçando um tie-break.

O técnico Marcelo Méndez começou o tie-break com o cubano López como oposto e com Rodriguinho na ponta. Do outro lado, Renan foi o nome mais acionado pelo levantador Carísio. No placar, equilíbrio entre as equipes até o final. O Itapetininga chegou a ter 14 a 12 e duas bolas para garantir a classificação histórica, mas o bloqueio azul funcionou no momento decisivo. Depois de cinco chances e muita emoção, o time paulista alcançou a classificação histórica com ataque do jovem ponteiro Adriano, em 18 a 16.

Globo Esporte