Japão estuda limitar torcida a 50% da capacidade das arenas nas Olimpíadas de Tóquio

O Japão programou para o dia 21 de março uma decisão sobre receber torcedores estrangeiros para as Olimpíadas de Tóquio. E mesmo os residentes no país podem ter espaço reduzido nas arquibancadas. O Comitê Organizador dos Jogos afirmou que a definição do número de torcedores admitidos vai ser tomada em abril. O plano é de limitar a 50% da capacidade das arenas, segundo o jornal japonês "Sankei".

Arenas com arquibancadas maiores, como o estádio olímpico, teriam capacidade reduzida a 20 mil pessoas, mesmo que esse número não alcance o 50% dos assentos.

Segundo a imprensa local, o Japão vai barrar torcedores estrangeiros. O país estuda ainda como receber delegações VIPs, aquelas formadas por chefes de Estado. Todos precisarão passar por testes de covid-19 antes da viagem e no desembarque em Tóquio. De acordo com o "The Mainichi", cada governante vai ter direito a uma comitiva de apenas 11 pessoas. Assim os japoneses esperam permitir a diplomacia olímpica e ao mesmo tempo minimizar riscos.

Globo Esporte