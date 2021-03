Jogo da Inglaterra contra a Albânia pode ser suspenso por falta de segurança

(Foto: Divulgação / FA)





O jogo entre a Inglaterra e a seleção da Albânia, no próximo domingo, corre o risco de ser cancelado por falta de segurança. A partida a ser realizada na cidade de Tirana, capital albanesa, é válida pela segunda rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022.

A federação de futebol da Albânia (AFA) recebeu neste mês uma carta da Polícia de Tirana, que declarou não ter como garantir a segurança das duas delegações no próximo fim de semana. A AFA se manifestou nesta quinta-feira sobre o assunto, dizendo que, caso o jogo seja cancelado, isso teria consequências "catastróficas" para o país.

— A Federação de Futebol da Albânia recebeu uma carta da Polícia de Tirana que afirmou não ter a estrutura necessária para garantir as medidas de segurança antes, durante e depois do jogo entre Albânia e Inglaterra. Como não houve reação das autoridades sobre a liberação do perímetro do Estádio Nacional "Air Albania", requisitamos respostas urgentes — declarou a federação albanesa.

De acordo com o jornal "Daily Mirror", a federação de futebol da Inglaterra (FA) alegou estar em contato "diário" com a instituição albanesa, mas até agora não foi informada sobre problemas de segurança. A previsão é que a delegação inglesa chegue na Albânia no próximo sábado, véspera da partida.

O jogo será realizado no estádio com portões fechados, mas há a expectativa de bares e restaurantes próximos cheios, já que não há grandes restrições de concentração de pessoas no país atualmente. Nesta semana, o primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, rejeitou um pedido da federação de futebol local para contar com cerca de 6.500 torcedores vacinados contra o coronavírus.

A Albânia tem cerca de 2,8 milhões de habitantes, mas apenas 50 mil já tomaram pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19.

Antes desse jogo contra os albaneses, a Inglaterra estreia nas eliminatórias europeias para Copa nesta quinta-feira, contra a seleção de San Marino, em Wembley — partida que começa às 16h45.

