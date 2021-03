Jornal diz que Manchester City lidera corrida por Haaland, que quer ouvir o Real Madrid

(Foto: Getty Images)





Os números impressionantes de Haaland, principalmente na Liga dos Campeões, fazem o atacante do Borussia Dortmund ser, atualmente, um dos nomes mais cobiçados do mercado de transferências na Europa. E o jornal "Bild" traz nesta quarta-feira um panorama sobre a corrida pelo astro meses antes da próxima janela de verão. O diário alemão indica que o Manchester City é o "pole position" nesta disputa.

Pesariam a favor do time de Pep Guardiola a capacidade para pagar o alto salário desejado pelo norueguês e a possibilidade de Haaland se tornar titular imediatamente. Grande ídolo da história do clube, o atacante Kun Agüero está em seus últimos meses de contrato e a renovação, hoje, está estacionada. O jogador do Borussia Dortmund, desta forma, chegaria para se tornar a referência no ataque - mantendo Gabriel Jesus como opção.

Entretanto, o City teria alguns concorrentes de peso, principalmente o Real Madrid. O próprio "Bild" destaca que Haaland tem ciência do interesse merengue em sua contratação e também veria com bons olhos atuar pelo maior campeão europeu na história. E o madrilenho "As" destaca que o norueguês deseja escutar a proposta do Real antes de definir seu futuro.

O jornal espanhol frisa que o Real enxerga a contratação de Haaland mais acessível que a de Mbappé atualmente, admitindo abrir os cofres na próxima janela para trazer um grande astro. A favor do time espanhol estariam o desejo do empresário de Haaland, Mino Raiola, de estreitar laços com o clube, e a boa relação entre o presidente Florentino Pérez e o CEO do Dortmund, Hans-Joachim Watzke.

O "Bild" ainda cita outros dois concorrentes dispostos a brigar forte por Haaland: o Manchester United e o Chelsea, com os londrinos em desvantagem porque Haaland não consideraria uma prioridade rumar para o clube. O United, porém, segue com chances, principalmente por ser uma equipe que manifesta interesse na contratação do jovem desde os tempos de Molde, na Noruega.

O clube inglês teria tentado a contratação do atacante antes de sua transferência para o RB Salzburg e também quando o jogador explodiu, na temporada 2019/20, e em meses foi parar no Borussia Dortmund. O maior fator a favor do United seria a relação direta entre o técnico Ole Günnar Solskjaer e o jogador, com quem trabalhou no Molde - mas o elenco menos estrelado pesaria contra.

O "As" ainda diz que possibilidade do Borussia Dortmund vender Haaland na próxima janela de transferências é alta, pois, embora o planejamento inicial seria ouvir propostas apenas em 2022, a crise econômica causada pela pandemia acelerou o processo.

