Kwai fecha parceria com NBB para o Torneio de Enterradas no Jogo das Estrelas 2021

O Kwai, que acaba de chegar no Brasil e já é sucesso entre usuários de aplicativos de vídeos curtos, é agora o mais novo parceiro do Novo Basquete Brasil (NBB), campeonato nacional de basquete. Os fãs do esporte poderão acompanhar pelo app, ângulos exclusivos de um dos eventos mais badalados do Jogo das Estrelas: o Torneio de Enterradas, por meio da hashtag #EnterradasNoKwai. Os jogos serão dia 19 e 20 de março, na sede do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela ESPN e TV Cultura.

"Essa parceria reforça o posicionamento inovador do NBB na oferta de novas experiências para os fãs de basquete no país, adicionando mais uma plataforma digital que oferece ferramentas de interação de nossos conteúdos com os atletas, os fãs e as marcas. É gratificante receber marcas mundiais que enxergam na Liga um ambiente rico para projetos criativos", declarou o presidente da LNB (Liga Nacional de Basquete), Delano Franco.

Para fazer parte da comunidade Kwai e acompanhar o conteúdo em primeira mão, basta baixar o aplicativo, que está disponível nas versões Android e iOS.

Kwai e NBB ativarão campanha #BasqueteTodaHora

Para dar mais força ao evento, o Kwai lança o desafio #BasqueteTodaHora para que os usuários postem vídeos praticando o esporte. Seja na quadra, na cozinha com a lata de lixo, com uma bexiga ou apenas fazendo mímicas, o importante é mostrar a paixão pelo basquete e a criatividade, que dominam o app e surpreendem fãs do NBB e os amantes da bola. Para estimular os basqueteiros de plantão, o NBB criou perfil próprio na plataforma, que promete engajar fãs com muito conteúdo exclusivo e relevante.

"O Kwai acaba de chegar no Brasil e estamos apostando em parcerias para trazer conteúdo de qualidade, principalmente relacionadas a Esportes. O projeto com o NBB mostra nosso comprometimento com a categoria, onde vamos engajar usuários com vídeos exclusivos dos torneios e interações com os próprios jogadores.", conta Mariana Sensini, diretora geral do Kwai no Brasil. Recentemente o app também fechou parceria com o Flamengo, que também possui um perfil oficial na plataforma, e lançou o reality show "Microfone Aberto no Kwai" em parceria com a Band para selecionar o novo comentarista do programa Jogo Aberto.

Participantes do #EnterradasnoKwai 2021 estão definidos

Cheios de estilo e criatividade, os atletas escolhidos para a disputa se esforçam ao máximo para surpreender os jurados e faturar o prêmio. Nesta edição, serão sete participantes disputando rodadas eliminatórias de 'um contra um’. Avança quem fizer a enterrada que mais agradar os jurados. A disputa será feita em três etapas: quartas de final, semifinal e final. O corpo de jurados será divulgado em breve.

O atual campeão, Wesley "Mogi" (Mogi Basquete) já está garantido na semifinal e pegará um dos vencedores das quartas, em busca de seu terceiro título. Ele foi o autor da melhor enterrada em 2016. Além dele, Túlio da Silva (Caxias do Sul), Lucas Cauê (Corinthians), Anderson Rodrigues (Pato Basquete), Maique (Paulistano/Corpore), Alex Dória (Cerrado) e Renan Lenz (São Paulo) também estão confirmados na busca pelo prêmio.

Solidariedade na quadra

A 12ª edição do evento marcará a união entre atletas e clubes para uma grande ação social em prol das vítimas da Covid-19 no Brasil. O tradicional NBB Brasil x NBB Mundo foi substituído por quatro mini-jogos, com quatro equipes participantes: NBB Brasil (#TimeBrabo), NBB Brasil (#TimeMarquinhos), NBB Mundo (#TimeShamell) e NBB Novas Estrelas (#TimeGeorginho). Cada equipe representará uma instituição escolhida por seu capitão, que receberá o valor total arrecado no evento.

A entidade representada pelo time campeão levará 70% do total arrecado. Os 30% restantes, serão divididos entre as outras três entidades. As doações já estão abertas na plataforma Play For a Cause, parceira do evento. Lá, os torcedores conferem também as quatro entidades selecionadas para a ação. Acesse: playforacause.com . br/ nbb /

O Enterradas Kwai será no dia 19 de março, às 19h, na sede do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão ao vivo da ESPN. Para conhecer a lista completa de selecionados para o #EnterradasnoKwai 2021 e o perfil de cada participante, acesse: jogodasestrelas.lnb.com.br