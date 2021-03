Leicester vence Manchester United e avança à semifinal da Copa da Inglaterra

Com grande atuação de Kelechi Iheanacho, o Leicester venceu o Manchester United por 3 a 1 neste domingo, no King Power Stadium, e se classificou para a semifinal da Copa da Inglaterra. O atacante nigeriano marcou dois gols, um deles aproveitando erro do volante brasileiro Fred, e participou da jogada do gol de Tielemans. Greenwood fez o gol do United, que poupou Bruno Fernandes e não conseguiu reagir nem mesmo após a entrada do meia português no segundo tempo. Além de adversários nas quartas da Copa da Inglaterra, os dois times são rivais também no G-4 do Campeonato Inglês. Nesse caso, o United leva ligeira vantagem, em segundo lugar, um ponto à frente dos Foxes. Confira a tabela da Premier League.

O Leicester, que nunca conquistou a Copa da Inglaterra, não passava das quartas de final desde 1982. Os confrontos das semifinais foram sorteados no intervalo da partida. O Leicester vai enfrentar o Southampton, enquanto na outra semifinal o Chelsea, que também se classificou neste domingo, jogará contra o Manchester United. Os dois jogos, em abril, serão no estádio de Wembley, que também será o palco da decisão, no dia 15 de maio. Existe a expectativa de liberação de até 20 mil torcedores a partir das semifinais ou na decisão, dependendo de como estará a situação da pandemia de Covid-19 em Londres na ocasião.

Depois de um início devagar, Leicester e Manchester United engrenaram após os 20 minutos e fizeram um primeiro tempo animado. O Leicester tomou a iniciativa primeiro e abriu o placar aos 24: Fred errou o recuo para Henderson, Iheanacho chegou primeiro, driblou o goleiro e chutou para o gol vazio. O United igualou em um dos poucos ataques bem construídos na primeira etapa: Pogba cruzou rasteiro da esquerda, Van de Beek fez o corta-luz, e Greenwood chutou de primeira.

Logo aos seis minutos da etapa final, Tielemans tabelou com Iheanacho na intermediária, avançou em jogada individual e chutou da entrada da área, no canto direigo de Schmeichel, colocando o Leicester novamente à frente no placar. O técnico do United, Ole Gunnar Solskjaer, fez quatro mudanças aos 18 minutos, promovendo as entradas de Bruno Fernandes, Cavani, Luke Shaw e McTominay. Nem assim o time de Manchester melhorou. Além de não conseguir sequer pressionar o Leicester, ainda levou o terceiro gol, aos 32: Albrighton cobrou falta da esquerda, McTominay falhou na marcação, e Iheanacho cabeceou livre na segunda trave.

Globo Esporte