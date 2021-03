Liverpool perde mais uma em casa pelo Campeonato Inglês

A vitória no fim de semana passado sobre o Sheffield foi apenas um suspiro. O Liverpool segue o seu calvário no Campeonato Inglês. Neste domingo, foi derrotado pelo Fulham por 1 a 0, em Anfield Road. Sexta derrota seguida em casa na Premier League, algo inédito na história do clube. O volante Lemina marcou o gol do jogo válido pela 27ª rodada, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Com esse resultado, o Liverpool segue em sétimo lugar na competição, com 43 pontos. O Fulham também continua em 18º lugar, mas agora tem 26 pontos e pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada.

O Liverpool está há oito jogos sem vencer em Anfield Road nesta temporada, sendo seis derrotas. Nas últimas 10 partidas no geral, foram quatro vitórias e seis derrotas. Se não é uma crise, pelo menos de resultados, o que é então?

O técnico Jürgen Klopp tinha no banco nomes como o lateral-direito Alexander Arnold, o volante Fabinho, o meia Thiago Alcântara, o meia-atacante Oxlade-Chamberlain e os atacantes Mané e Origi. Apesar da péssima atuação no primeiro tempo e no início do segundo, a primeira troca só veio depois de uma hora de jogo, com a entrada de Mané no lugar de Wijnaldum.

Próximos compromissos

O Liverpool entra em campo já na próxima quarta-feira, para enfrentar o RB Leipzig, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na partida de ida, o time inglês venceu por 2 a 0. Já o Fulham encara no próximo sábado o líder da Premier League, o Manchester City, no Craven Cottage.

