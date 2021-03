Manchester City confirma saída de Aguero ao final da temporada e promete estátua para atacante

Sergio Kun Aguero deixará o Manchester City ao final da temporada 2020/21. Em comunicado oficial em seu site, o clube confirma a saída do atacante argentino e promete uma despedida à altura do que foi a passagem vitoriosa de Aguero por Manchester, com direito a uma estátua no estádio do clube.

Tenho grande prazer em anunciar que vamos contratar um artista para criar uma estátua de Sergio para ficar no estádio, ao lado das que estão em construção para Vincent (Kompany) e David (Silva).

— Khaldoon Al Mubarak, dono do Manchester City

- Seu legado ficará gravado na memória de todos os que amam o clube e talvez até mesmo daqueles que simplesmente amam o futebol. Estamos ansiosos para ter a oportunidade de dar a Sergio uma despedida adequada no final da temporada - afirmou Khaldoon Al Mubarak, dono do City.

- Saio com enorme orgulho e satisfação de ter ficado 10 temporadas no Manchester City, algo incomum nessa época para um jogador profissional. Dez temporadas com conquistas importantíssimas, em que pude me converter no artilheiro histórico e criei um vínculo indestrutível com todos os torcedores do clube, que sempre levarei no meu coração - disse o jogador.

Aguero soma 257 gols em 384 partidas pelo clube desde a temporada 2011/2012, e se tornou o maior artilheiro da história da equipe.

Seu momento de maior destaque, sempre lembrado por torcedores, é o gol contra o Queens Park Rangers, na temporada de estreia pelo City, que garantiu o primeiro título da era Premier League do clube. Depois, Aguero conquistou mais duas taças do Inglês, uma Copa da Inglaterra e cinco Copas da Liga com a equipe.

O City também afirma que espera contar com público no estádio na última partida da Premier League, contra o o Everton, em 23 de maio, para dar a despedida ideal para Aguero, com o carinho dos torcedores. Até lá, Al Mubarak reitera que o time ainda briga por títulos na temporada.

- Ainda não é o momento para palavras e discursos de despedida. Ainda há muito a ser conquistado no restante da temporada que temos com Sergio, e esperamos receber suas contribuições para os desafios que temos pela frente.

