Martine Grael e Kahena Kunze superam rivais olímpicas e vencem regata de vela na Espanha

(Foto: Jonne Roriz / COB)





As campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze foram protagonistas em mais uma competição internacional relevante da vela. Nesta sexta-feira, a dupla levou o título da classe 49er FX da Regata Internacional de Lanzarote, na Espanha.

O evento reuniu as principais duplas do mundo na classe, muitas das quais brigarão com Martine e Kahena nas Olimpíadas de Tóquio, que ocorrerão de 23 de julho a 8 de agosto. As brasileiras são tidas como favoritas à medalha de ouro.

As brasileiras ficaram na segunda posição nas duas primeiras regatas do torneio, mas a partir de terça-feira não deram chances às rivais. Assumiram a liderança e não mais largaram.

Na quinta-feira, a parceria nacional começou o dia com nove pontos de vantagem diante das vice-líderes, as dinamarquesas Ida Nielsen e Marie Thusgard, e terminou com 16. Assim, Martine e Kahena poderiam conquistar a taça se ficassem em último lugar e as adversárias não conseguissem nem a primeira nem a segunda posição da regata da medalha.

Mas as brasileiras terminaram a regata decisiva em terceiro, enquanto as dinamarquesas foram apenas as oitava colocadas. As holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz levaram o bronze.

Globo Esporte