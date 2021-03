Mercedes apresenta carro para a temporada 2021 da Fórmula 1

A Mercedes apresentou na manhã desta terça-feira o W12, carro com o qual vai em busca do octacampeonato na Fórmula 1 em 2021, com a dupla formada pelo heptacampeão Lewis Hamilton e por Valtteri Bottas.

Como previamente anunciado, a equipe decidiu manter a cor preta no modelo desse ano. A principal mudança é a saída das estrelas brancas, que deram lugar a logos da "AMG", divisão de carros esportivos da marca alemã. Contudo, a equipe manteve a solitária estrela vermelha, perto do cockpit, em homenagem a Niki Lauda.

Por causa da pandemia, a cerimônia foi realizada de forma virtual, direto da fábrica da equipe na Inglaterra com a participação da dupla de pilotos e do chefe da escuderia, o austríaco Toto Wolff.

A equipe revelou que a máquina se chamará Mercedes-AMG F1 W12 E Performance, W12 na simplificação. O carro terá a mesma base de chassi da temporada passada com algumas mudanças aerodinâmicas (principalmente no assoalho) para se adequar às novas regras para reduzir a velocidade dos carros.

Datas de lançamento dos carros da F1

15 de fevereiro - McLaren-Mercedes

19 de fevereiro - AlphaTauri-Honda

22 de fevereiro - Alfa Romeo-Ferrari

23 de fevereiro - RBR-Honda

2 de março - Mercedes

2 de março - Alpine-Renault

3 de março - Aston Martin-Mercedes

5 de março - Williams-Mercedes

10 de março - Ferrari

A definir - Haas-Ferrari





