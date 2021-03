Miami Heat vai separar seção da arena para torcedores vacinados contra a covid-19

(Foto: Issac Baldizon/NBAE via Getty Images)





O Miami Heat anunciou na terça-feira que vai reservas uma área da arquibancada de sua arena para torcedores já vacinados contra a covid-19. É o primeiro time da NBA a tomar essa medida na pandemia do coronavírus e relaxar as condições para os fãs imunizados nos jogos a partir de 1º de abril, quando a equipe recebe o Golden State Warriors.

- As coisas estão mudando. Todos nós mal podemos esperar até que tenhamos nossa casa cheia novamente, e a mesma coisa para outras arenas. Você já está percebendo que as coisas estão começando a mudar e tomar uma direção muito mais positiva. Lembro-me daqueles primeiros jogos que tivemos no início do ano, quando literalmente não havia ninguém aqui, foi uma experiência assustadora - disse Erik Spoelstra, técnico do Heat.

Seguindo as diretrizes de segurança e saúde da Flórida, o Heat permite há algumas semanas a presença de torcedores nas arquibancadas, que precisam usar máscara e permanecer em assentos demarcados com distanciamento. Cães farejadores na entrada da arena identificam casos suspeitos.

Agora, duas seções no anel inferior vão ser destinados aos fãs imunizados. Esses torcedores precisam ter recebido a dose final da vacina pelo menos 14 dias antes do jogo e têm de mostrar o cartão de vacinação do Centro de Controle de Doenças. O uso de máscara continua obrigatório, mas apenas um assento vai separar esses torcedores.

De acordo com as regras da NBA, caso os assentos dos torcedores estejam a cerca de 30 pés de distância (pouco mais de nove metros), os torcedores precisam apresentar um resultado negativo para covid-19 em exame do tipo PCR realizado no máximo dois dias antes do jogo ou tem de passar por um teste de antígeno no dia do jogo.

