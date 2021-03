Mick Schumacher celebra estreia na F1 apesar de 16º lugar: "Aprendi muito"

(Foto: Clive Mason - Fórmula 1 / Fórmula 1 via Getty Images)





Calouro mais aguardado do ano, Mick Schumacher fez no domingo sua estreia na Fórmula 1. Filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, o piloto alemão de 22 anos guiou a Haas a uma 16ª posição no GP do Bahrein, vencido por Lewis Hamilton. Apesar de ter ficado longe do top 10 que disputou pontos em Sakhir, ele aprovou o primeiro passo na principal categoria do automobilismo.

- No geral, sinto que aprendi muito e espero ser capaz de converter isso em algo positivo para a próxima corrida. Eu diria que fiquei 90% feliz e 10% não - avaliou o estreante.

Campeão da Fórmula 2 na última temporada, Mick teve desempenho bem melhor do que o companheiro de equipe Nikita Mazepin durante todo o fim de semana. O calouro russo sequer completou uma volta no GP do Bahrein. Rodou e bateu. Schumacher também chegou a rodar, mas continuou na pista. Foi o único ponto que desagradou o alemão.

- Felizmente o carro ainda estava dirigível, tudo estava bem, então eu pude seguir em frente e continuar a construir minha experiência durante o fim de semana de corrida. Obviamente, depois disso, passei pelo C3 e pelo C2, que me senti muito bem. Foi uma pena que eu não estivesse no bolo para pelo menos tentar estar perto dos caras por algumas voltas. Felizmente, passei por coisas como bandeiras azuis e alcancei o Nicholas (Latifi), então pude sentir como era seguir um carro de perto e ter DRS - contou o piloto.

Mick fez sua estreia na Fórmula 1 na mesma idade que seu pai, aos 22 anos. Hoje com 52 anos, Michael Schumacher se recupera do trágico acidente de ski de novembro de 2013. Seis pilotos do grid atual foram adversários do heptacampeão mundial em 2012, sua última temporada na categoria correndo pela Mercedes: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen.

A segunda etapa da Fórmula 1 está prevista para o dia 18 de abril, em Imola, na Itália. Vai ser o GP Emilia Romagna.

Globo Esporte