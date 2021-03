Milan vence Fiorentina de virada em dia de gols dos veteranos Ibrahimovic e Ribéry

Em partida com duas viradas e gols dos veteranos Zlatan Ibrahimovic e Franck Ribéry, o Milan derrotou a Fiorentina por 3 a 2, fora de casa, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano.

Convocado pela seleção da Suécia após cinco anos, Ibrahimovic, com 39 anos e 169 dias, se tornou o jogador mais velho a fazer 15 gols na história do Campeonato Italiano.

Com o resultado alcançado no estádio Artemio Franchi, o Milan, segundo colocado, chegou aos 59 pontos e diminuiu a diferença para arquirrival e líder Internazionale. Os Nerazzurri, que tiveram seu jogo contra o Sassuolo neste fim de semana adiado por conta de um surto de covid, somam 65 pontos. Já a Fiorentina segue com 29 pontos, na 14ª colocação, e ainda ameaçada de rebaixamento na Série A.

Como foi o jogo?

Aos 8, Ibra recebeu belo lançamento o zagueiro Kjaer, se aproveitou de uma linha de impedimento mal feita, e marcou na saída do goleiro. O meia chileno Erick Pulgar, em bela cobrança de falta, empatou ainda no primeiro tempo, aos 17.

Na segunda etapa, o meia francês Franck Ribéry, de 37 anos, virou o marcador aos cinco minutos com um chute de chapa da grande área. Mas Brahim Diaz, atacante emprestado pelo Real Madrid ao Milan, igualou aos 11. O meia turco Hakan Çalhanoğlu, com um belo chute, “revirou” o placar para o Milan aos 26.

Globo Esporte