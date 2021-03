Miranda é anunciado por Julio Casares como reforço do São Paulo

(Foto: Jiangsu FC)





O presidente Julio Casares anunciou a contratação do zagueiro Miranda pelo São Paulo, neste sábado, momentos antes do clássico contra o Santos, no Morumbi.

O jogador de 36 anos chega ao Tricolor com contrato de um ano e oito meses, com salário fixo e bônus por jogos disputados.

O São Paulo não revelou o valor fixo que pagará para Miranda, mas o discurso é de que o clube não iria fazer loucuras. O elenco são-paulino tem uma folha salarial alta, com nomes como Daniel Alves e Hernanes, por exemplo.

Além da identificação de Miranda com o São Paulo, o presidente Julio Casares e o coordenador de futebol Muricy Ramalho trabalharam com o jogador durante o tricampeonato brasileiro (2006, 2007 e 2008). Casares como diretor de marketing, e Muricy como técnico.

Globo Esporte