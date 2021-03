Mudanças para 2021: Grêmio anunciará troca de preparador, e CEO deve assumir futebol

(Foto: Lucas Uebel/DVG/Grêmio)





Parte das providências prometidas pelo Grêmio passam a ser tomadas a partir desta segunda-feira pela diretoria do clube gaúcho. O principal anúncio deve ser a mudança na preparação física para a temporada 2021. O CEO do clube, Carlos Amodeo, deve seguir cada vez mais dentro do departamento de futebol. E a promessa é de acelerar o uso da base.

Renato Portaluppi e o presidente Romildo Bolzan Júnior trataram das mudanças durante as negociações para renovação de contrato do treinador, quando se conversou sobre o futuro. O dirigente inclusive citou o organograma do futebol.

A princípio, a única alteração ocorre na comissão técnica. O preparador físico Márcio Meira não seguirá para a próxima temporada. Indicação de Renato, o próprio já tem conhecimento da pressão sobre a presidência para uma mudança.

A equipe de apoio do clube deve tocar o trabalho até a contratação de outro nome. Renato indicou Meira no início de 2020, mas a diretoria defendeu a troca na função para 2021. Foi um dos pontos trabalhados com o treinador para a renovação.

- A partir de amanhã (segunda) anunciaremos decisões novas. Preparação física tem um grupo de casa, com memória, história. Se chegar outro, teria uma situação diferente. Não temos nada que podemos dizer deste momento - disse Romildo após a perda do título da Copa do Brasil.

O futebol deve ter mais a presença de Amodeo. Depois da demissão de Klauss Câmara, em setembro do ano passado, o cargo de executivo está vago.

O CEO, diretor geral do clube, deve acumular essa função como já ocorre no momento. Marcelo Rudolph, supervisor de futebol, e Marcelo Oliveira, coordenador técnico, seguem no auxílio a Amodeo. Recentemente, o ge ouviu que a busca por um profissional na função não estava nas prioridades.

Base mais utilizada

O último assunto mais citado, além da contratação de reforços, claro, diz respeito ao aproveitamento da base. O acerto foi para que jovens formados no clube tenham mais presença na hierarquia e não sejam utilizados como última opção.

Isso é uma estratégia "de clube" e passará a ser a diretriz a partir de 2021. O grupo de transição segue existindo como última fase antes de ascensão aos profissionais.

A intenção é que estejam no elenco principal e possam ganhar minutos mais rapidamente - a palavra "precoce" até foi utilizada em uma conversa. O exemplo de alguns jogadores que demoraram dois anos para ganhar chances foi utilizado para reforçar o que mudará.

O Grêmio retorna a Porto Alegre no fim da manhã desta segunda-feira e joga já na quarta contra o Ayacucho, pela segunda fase da Libertadores, na Arena, às 21h30.

Globo Esporte