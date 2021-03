Mundial de surfe retorna na Austrália com Medina e Italo na cola do líder John John Florence

Depois de mais de 3 meses de paralização, o Circuito Mundial de surfe está de volta. Com apenas uma etapa realizada até agora, a perna australiana reabre o tour nesta quarta-feira nas ondas de Merewether, em Newcastle, com John John Florence na liderança após a vitória sobre Gabriel Medina em Pipeline. A chamada para o início da competição está marcada paras as 16h30 (de Brasília) e a previsão é de boas ondas para os primeiros dias.

Em terceiro no ranking, o campeão mundial Italo Ferreira vem na cola dos dois. Na mesma posição, Tatiana Weston-Webb, única brasileira entre as mulheres, está atrás apenas da líder Tyler Wright (AUS) e da vice Carissa Moore (HAV).

Depois de pegarem um voo fretado pela Liga Mundial (WSL) e ficarem 14 dias em quarentena em um hotel em Sidney, os surfistas terão 4 provas em sequência em dois meses na Austrália.

Escalado para a quinta bateria da primeira rodada, Medina enfrentará o convidado Crosby Colapinto (EUA) e o sul-africano Matthew McGillivray. Já Italo terá pela frente os locais: Jack Robinson e Jackson Butler. No feminino, Tati estreará contra Malia Manuel (HAV) e Isabella Nichols (AUS).

Outros 9 brasileiros vão estar em ação em Newcastle. Destaque para a última bateria do round 1 que terá o campeão mundial Adriano de Souza Mineirinho contra o compatriota Caio Ibelli e o havaiano Seth Moniz. Será a bateria de número 500 de Mineirinho no Tour. O campeão mundial de 2015 está se despedindo das competições nessa temporada.

Slater e Andino fora

Apesar do longo período sem competições, a segunda etapa da temporada terá duas baixas importantes. O 11 vezes campeão mundial Kelly Slater e o também americano Kolohe Andino estão fora da prova de Newcastle.

Andino chegou a viajar para a Austrália, fez a quarentena de 15 dias, mas não conseguiu se recuperar de uma torção no tornozelo e está fora de todas as provas australianas. O americano está classificado para a estreia do surfe na Olimpíada de Tóquio, que acontecerá a partir do dia 23 de julho.

Três provas novas

Apesar do cancelamento das etapas da Gold Coast e de Bells Beach, três novas provas entraram na perna australiana esse ano para se juntar a Margaret River. Uma das mais tradicionais cidades do surfe australiano, Newcastle vai abrir as disputas na Praia de Merewether, seguida da tradicional North Narrabeen, em Sidney, com a pouca conhecida Rottnest Island fechando a perna o aussie depois de Margaret, no Oeste da Austrália.

Com a indefinição do calendário por conta da pandemia, os pontos na "bolha australiana" podem definir o caminho dos 5 homens e 5 mulheres que vão se classificar esse ano para a inédita WSL Finals, que vai decidir o título mundial em Trestles, em setembro.

Confira as baterias do round 1:

1: Kanoa Igarashi (JPN), Conner Coffin (USA), Deivid Silva (BRA)

2: Filipe Toledo (BRA), Jadson Andre (BRA), Morgan Cibilic (AUS)

3: John John Florence (HAW), Yago Dora (BRA), Mikey Wright (AUS)

4: Jordy Smith (ZAF), Frederico Morais (PRT), Matt Banting (AUS)

5: Gabriel Medina (BRA), Matthew McGillivray (ZAF), Crosby Colapinto (USA)

6: Italo Ferreira (BRA), Jack Robinson (AUS), Jackson Butler (AUS)

7: Jeremy Flores (FRA), Adrian Buchan (AUS), Connor O’Leary (AUS)

8: Owen Wright (AUS), Peterson Crisanto (BRA), Alex Ribeiro (BRA)

9: Julian Wilson (AUS), Wade Carmichael (AUS), Ethan Ewing (AUS)

10: Ryan Callinan (AUS), Griffin Colapinto (USA), Leonardo Fioravanti (ITA)

11: Jack Freestone (AUS), Michel Bourez (FRA), Miguel Pupo (BRA)

12: Caio Ibelli (BRA), Seth Moniz (HAW), Adriano de Souza (BRA)

Feminino:

1: Sally Fitzgibbons (AUS), Nikki Van Dijk (AUS), Macy Callaghan (AUS)

2: Lakey Peterson (USA), Tyler Wright (AUS), Keely Andrew (AUS)

3: Carissa Moore (HAW), Sage Erickson (USA), Philippa Anderson (AUS)

4: Stephanie Gilmore (AUS), Johanne Defay (FRA), Bronte Macaulay (AUS)

5: Caroline Marks (USA), Courtney Conlogue (USA), Brisa Hennessy (CRI)

6: Tatiana Weston-Webb (BRA), Malia Manuel (HAW), Isabella Nichols (AUS)





Globo Esporte