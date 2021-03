Norwich em busca de novo acesso, playoffs disputados e grandes contra a degola na Championship

Por Redação Blog do Esporte





No último fim de semana ocorreu a 35ª rodada da EFL Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês. A competição é bastante disputada pelos 24 times que estão na divisão e chega a ser tão emocionante quanto a Premier League.

Ao chegar na 35ª rodada, o Norwich, líder da competição, somou 76 pontos, ao vencer o Luton por 3 a 0, em casa. O vice-líder é o Watford, com 66 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Swansea, terceiro colocado, com 65 pontos, e que tem dois jogos a menos.

Na sequência da classificação aparece o Brentford, com 63 pontos, e com um jogo a menos, o Reading, com 60 pontos, e por fim o Barnsley, com 57 pontos, e que entrou na zona de playoffs nesta rodada ao vencer o Birmingham por 1 a 0. A equipe tem um jogo a menos.

Mais abaixo, na sétima posição, aparece o Bournemouth, com 56 pontos, o Cardiff, com 54 pontos, e o Middlesbrough, com 50 pontos.

Perto da zona de rebaixamento temos o Nottingham, com 40 pontos, seguido de Huddersfield, Derby Conty e Coventry, os três com 38 pontos, e depois o Birmigham, com 35 pontos. Na zona da degola temos o Rotherham, com 32 pontos, Sheffield Wednesday, com 28 pontos e o Wycombe é o lanterna com 23 pontos.

Neste meio de semana teremos a realização de alguns jogos que precisaram ser adiados. O Blackburn recebe o Swansea às 15 horas (horário de Brasília), em partida adiada da 25ª rodada. Pela 24ª rodada, o Queens Park Rangers recebe o Wycombe às 16 horas. Já no dia 10, o Barnsley recebe o Derby Conty às 16 horas.