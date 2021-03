Nos pênaltis, Ferroviária vence Universidad de Chile e alcança final da Libertadores

Com duas defesas da goleira Luciana, a Ferroviária venceu a Universidad de Chile por 7 a 6 nas cobranças de pênaltis e se classificou à decisão da Copa Libertadores Feminina. A partida, que terminou 0 a 0 no tempo normal, foi disputada no estádio do Deportivo Morón, na Grande Buenos Aires, nesta quinta-feira.

Será a terceira final de Libertadores que a AFE disputará em sua história. Em 2015, a equipe foi campeã sobre o Colo-Colo-CHI, já em 2019, foi derrotada pelo Corinthians.

Na final desta edição, as Guerreiras Grenás vão encarar o América de Cáli-COL, que passou pelo Corinthians. A decisão e a disputa do terceiro lugar acontecerão no sábado, em Buenos Aires, segundo o site da Conmebol, que ainda não definiu os horários das partidas.

O jogo

A Ferroviária teve mais volume de jogo e criou mais chances, porém, quem esteve mais próximo do gol foi a Universidad. Aos 40 minutos, Zamora foi ao chão após dividida com a zagueira Ana Alice. A arbitragem marcou pênalti, que foi desperdiçado por Lopez ao mandar o chute pra fora.

As Guerreiras Grenás tiveram um lance importante aos 14, em um chute de Sochor que carimbou o travessão. Carol criou boa chance pela direita, aos 32, e Aline, pela esquerda, quase marcou, aos 36.

No segundo tempo houve uma queda física das duas equipes, mas a Universidad, bem postada para o contragolpe, conseguiu levar mais perigo e perdeu ao menos três boas chances, com Zamora, Lopez e Oviedo. As chegadas mais fortes da AFE aconteceram em uma jogada de Aline para Sochor, que finalizou na rede pelo lado de fora, e nos acréscimos, quando Duda ficou na cara do gol, mas chutou em cima de Campos, arqueira do time chileno.

Nas penalidades, a Ferroviária contou com a goleira Luciana, que defendeu as cobranças de Zamora e Ramírez. Pela equipe de Araraquara, acertaram Luana, Daiane, Yasmin, Lurdinha, Duda, Amanda e Sochor.

Globo Esporte