Conmebol confirma Palmeiras x Defensa y Justicia em Brasília

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)





Com a proibição de eventos esportivos no estado de São Paulo por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus, o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, entre Palmeiras e Defensa y Justicia, da Argentina, no dia 14 de abril, será no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A Conmebol confirmou a alteração em publicação em suas redes sociais nesta terça-feira. Com a indefinição sobre a situação da pandemia em São Paulo e o aumento das proibições, o Palmeiras escolheu o Mané Garrincha.

A decisão por Brasília aconteceu sobretudo para facilitar a logística da equipe. No dia 11, o Palmeiras disputará a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, na cidade. Assim, permaneceria no local para os dois confrontos, sem necessidade de outras viagens e troca de hotéis.

O primeiro jogo da Recopa será no dia 7, em Buenos Aires. A competição reúne os campeões da Libertadores e da Sul-Americana da temporada anterior.

Globo Esporte