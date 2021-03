Jogo entre São Bento e Palmeiras passa para Belo Horizonte

A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou nesta segunda-feira que o jogo entre São Bento e Palmeiras, às 19h de quarta, pelo Paulistão, será disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida é atrasada da terceira rodada.

Com as restrições impostas pelo Governo de São Paulo por conta da pandemia do novo coronavírus, eventos esportivos estão proibidos no estado de 15 a 30 de março. Dessa maneira, a FPF decidiu levar a partida para Minas Gerais.

Houve uma reunião nesta segunda-feira, entre a entidade e o governo paulista, sobre a possível derrubada da suspensão, mas a decisão passou para as mãos do Ministério Público Estadual.

Contrária à paralisação, a Federação Paulista bancará os custos de viagem e a estadia de árbitros e delegações para que o jogo desta quarta possa ser disputado em Belo Horizonte.

Globo Esporte