Luis Fabiano testa positivo para Covid-19 e é internado em hospital de São Paulo

(Foto: Flavio Henrique)





Luis Fabiano testou positivo para Covid-19 e deu entrada em um hospital de São Paulo no início desta semana.

O ídolo do São Paulo teve sintomas relacionados à doença e foi orientado por um médico a fazer um monitoramento mais próximo.

Neste momento, Luis Fabiano está bem, em um quarto comum de hospital, e não precisa de auxílio de aparelhos respiratórios. Mas ainda não deverá receber alta nesta quarta-feira.

A assessoria de imprensa de Luis Fabiano publicou uma nota sobre a situação (veja abaixo):





Nas redes sociais, o presidente do São Paulo, Julio Casares, desejou boa recuperação a Luis Fabiano e falou de no futuro fazer uma despedida para o jogador no estádio do Morumbi (veja abaixo).

Na última terça-feira, o Brasil bateu recorde de mortes em um só dia na pandemia.

Globo Esporte