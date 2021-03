Com demanda em alta, Morumbi se torna ponto de vacinação contra Covid-19 em São Paulo

O estádio do Morumbi se tornou um dos pontos de vacinação contra Covid-19 em São Paulo nesta terça-feira. Na casa do São Paulo, as aplicações estão sendo feitas no sistema de drive-thru, em que a pessoa não precisa descer do carro para ser imunizada.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, publicou uma imagem do estádio nesta manhã:

– O Estádio do Morumbi abre suas portas para a vida! Vacine-se! – escreveu o dirigente.

A vacinação está sendo feita das 8h às 17h, no portão 15, para idosos com idade entre 80 e 84 anos – ela só será interrompida no sábado, quando o São Paulo enfrenta o Santos no estádio.

Com demanda pela vacina em alta na cidade, o Morumbi é o terceiro estádio da capital a se tornar ponto de vacinação contra a Covid-19. A Neo Química Arena, do Corinthians, e o Pacaembu também são locais para imunização.

Globo Esporte