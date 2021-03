Oficial: Conmebol e Fifa suspendem os jogos de março das Eliminatórias da América do Sul

(Foto: Tossiro Neto)





O que já era dado como certo agora é oficial: estão suspensas as duas rodadas de março das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. A decisão foi tomada na manhã deste sábado numa reunião entre dirigentes da Conmebol e o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Falta decidir quando estes jogos serão realizados. Tudo indica, neste momento, que as partidas serão realizadas em setembro e outubro. Nas duas rodadas de março, a seleção brasileira enfrentaria a Colômbia em Barranquilla e a Argentina no Recife.

O motivo para a suspensão se deve pela pandemia do coronavírus e suas consequências. No caso, a não liberação de jogadores sul-americanos por parte dos clubes europeus.

A Inglaterra, por exemplo, exige que os jogadores passem por uma quarentena de 10 dias após voltarem da América do Sul, o que inviabilizaria a participação deles em jogos decisivos de seus clubes. Por isso, a Fifa desobrigou os clubes de cedê-los para as seleções.

As Eliminatórias Sul-Americanas são disputadas em formato de ida e volta, todos contra todos. Os quatro primeiros se classificam direto para a Copa do Catar, e o quinto fica com uma vaga na repescagem, contra representante de outro continente, a ser definido.

Após quatro (de 18) rodadas, o Brasil lidera com 12 pontos, 100% de aproveitamento. Em março, a seleção jogaria contra a Colômbia em Barranquilla e contra a Argentina no Recife.

Globo Esporte