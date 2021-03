Olmo faz golaço nos acréscimos e impede segundo tropeço seguido da Espanha

Um chutaço de Dani Olmo nos acréscimos impediu que a Espanha começasse as eliminatórias europeias com dois tropeços seguidos. O meia do RB Leipzig marcou um golaço no fim do jogo (com a ajuda do goleiro Loria) e garantiu o triunfo espanhol sobre a Geórgia por 2 a 1, de virada, fora de casa, neste domingo. Kvaratskhelia abriu o placar para os anfitriões, e Ferrán Torres empatou.

Os três pontos garantidos fora de casa fazem com que a Espanha se recupera do tropeço na Grécia na estreia e chegue a quatro pontos, assumindo a liderança do grupo B, ao menos temporariamente. A Suécia, porém, pode retomar a ponta caso vença o Kosovo daqui a pouco.

A Espanha dominou a posse de bola e tentou ir ao ataque em todo o jogo, mas mostrou falta de criatividade e sofreu com uma marcação precisa da Geórgia, que ainda ofeceria perigo nos contra-ataques. A boa atuação dos anfitriões no primeiro tempo rendeu uma vantagem com gol de Kvaratskhelia, mas Ferrán Torres empatou no começo do segundo tempo. A Geórgia resistiu à pressão do rival na busca pela vitória, mas Olmo tirou um chutaço da cartola, ao ver o goleiro Loria adiantado, e garantiu os três pontos.

Globo Esporte