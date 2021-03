Paralisação do Campeonato Paulista pode render processo na Justiça

Por Redação Blog do Esporte





A reunião desta terça-feira (16) entre os clubes da série A1 do Campeonato Paulista pode render processo entre a Federação Paulista de Futebol (FPF) e o Governo de São Paulo devido a paralisação do campeonato.

Segundo informações do Globo Esporte, antes de qualquer processo, a FPF tentará levar os jogos para outros estados. Rio de Janeiro e Minas Gerais vetaram os jogos em seus territórios. Segundo o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, disse que há negociações com outros estados.

O Governo de São Paulo anunciou medidas mais restritivas entre os dias 15 e 30 de março e suspendeu o Campeonato Paulista, como forma de tentar conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.

A Federação é contra a medida e se reuniu com o governo estadual e com o Ministério Púbico para reverter a situação, mas sem sucesso. A FPF ainda disse que a decisão do governo “foge de qualquer conceito médico e científico”.

A partida entre São Bento e Palmeiras, atrasada da terceira rodada, aconteceria em Minas Gerais, mas foi suspendo porque o governo suspendeu a realização de partidas de outros Estados.

Confira a nota divulgada da Federação Paulista, assinada por dirigentes da FPF e dos clubes:

A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi – Série A1, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente nesta terça-feira. Deste encontro, a FPF, os clubes e os Sindicatos se manifestam publicamente:

• O futebol paulista é consciente da gravidade da pandemia de COVID-19 e, novamente, lamenta profundamente essa situação delicada que o país e o Estado de São Paulo se encontram;

• Os 16 clubes do Campeonato Paulista, a FPF e os Sindicatos reforçam que o Protocolo de Saúde do futebol é extremamente seguro e a proposta apresentada ao Governo do Estado de São Paulo e ao Ministério Público Estadual, com esquema de “Bolha de Segurança”, garante um controle ainda maior na organização da competição em São Paulo. Assim como os demais segmentos econômicos que permanecem em atividade com restrições, o futebol deve seguir as mesmas condições, com funcionamento sem público e com este protocolo inédito entre todos os setores da sociedade;

• Diante do decreto que determinou a paralisação das partidas das rodadas 5, 6 e 7 do Campeonato Paulista – Série A1 no Estado de São Paulo, os 16 clubes participantes da competição decidiram, de forma unânime e com apoio dos Sindicados dos Atletas, dos Treinadores e dos Árbitros, manter o calendário de jogos conforme previsto. Para cumprir esses compromissos, as medidas decididas por todos os participantes são:

1-) A FPF está trabalhando em conjunto com a CBF, com outras Federações e autoridades locais para agendar as partidas em outros Estados;

2-) A partir da falta de argumentos científicos e médicos que sustentem a paralisação das referidas rodadas neste momento, os clubes delegaram à FPF também a possibilidade de judicialização do caso para garantir a continuidade da competição no Estado de São Paulo neste período de Fase Emergencial.

A FPF e os clubes seguem à disposição de todas as autoridades públicas para encontrar soluções que atendam as demandas do setor, sempre prezando pela segurança de todos os profissionais do futebol.