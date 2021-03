Pesados vão ao pódio três vezes, e Brasil fecha Grand Slam de judô da Geórgia com quatro medalhas

(Foto: IJF Media Team - Ben Urban)





A seleção brasileira de judô conquistou mais três medalhas neste domingo no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia. Os pesos-pesados mostraram que estão de olho nas Olimpíadas de Tóquio. Rafael Silva, o Baby, levou a medalha de prata, enquanto Beatriz Souza e Maria Suelen Altheman ficaram com o bronze. O Brasil fechou a competição com quatro pódios, já que Maria Portela foi campeã no sábado.

Pesados em alta

Rafael Silva (#10) e David Moura (#8) brigam pela vaga brasileira entre os pesados (+100kg) nos Jogos de Tóquio. Mas neste domingo apenas Baby lutou. Venceu o uzbeque Shokhruh Uzbbakhtiyorov, o georgiano Saba Geoinaneishvili e o cubano Andy Granda para alcançar a final. Na decisão, encarou outro judoca da casa, Gela Zaalishvili. O combate foi para o golden score, e Baby levou um ippon e terminou com a medalha de prata.

A briga pela vaga olímpica no pesado feminino (+78kg) também está a todo vapor. Maria Suelen é a número 4 do mundo, e Beatriz Souza a número 8.

Neste domingo, Bia passou pela russa Anzhela Gasparian e pela ucraniana Yelyzaveta Kalanina, mas parou na chinesa Shiyan Xu nas semifinais. Na disputa do bronze, derrotou a israelense Raz Hershko com um belo ippon para ir ao pódio. No início do mês, Bia já havia conquistado a prata no Grand Slam de Tashkent.

Na sequência, foi a vez de Suelen conquistar o bronze ao derrotar no golden score a chinesa Yan Wang. Antes, estreou vencendo a cazaque Nazgul Maratova, mas perdeu para a chinesa Shiyan Xu e foi parar na repescagem. Venceu a ucraniana Yelyzaveta Kalanina para brigar pelo terceiro lugar. O ouro ficou com a chinesa Shiyan Xu, e a prata com a brasileira naturalizada portuguesa Rochele Nunes.

Ainda neste domingo, no meio-médio (90kg), Rafael Macedo perdeu na estreia. No meio-pesado (100kg), Leonardo Gonçalves venceu a primeira, mas caiu na segunda rodada.

Desempenho do Brasil em Tbilisi

No primeiro dia de disputas, o Brasil fechou a sexta-feira sem medalhas, mas com um quinto lugar de Larissa Pimenta (52kg) e um sétimo lugar de Ketelyn Nascimento (57kg). Já no sábado, Maria Portela levou o ouro no peso-médio (70kg) e garantiu o primeiro pódio brasileiro na Geórgia. Ketleyn Quadros terminou na sétima colocação no meio-médio (63kg).

Ao todo, a seleção brasileira entrou em ação no Grand Slam de Tbilisi com 13 atletas e terminou a competição com quatro pódios.

O próximo desafio da seleção brasileira será o Grand Slam de Antalya, na Turquia, a partir de sexta-feira. Além dos judocas que lutaram em Tbilisi, o Brasil terá Eric Takabatake (60kg), Daniel Cargnin (66kg), Willian Lima (66kg) e David Moura (+100kg).

Globo Esporte