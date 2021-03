Pleno do STJD mantém resultado de campo da partida entre Vasco e Inter

O Pleno do STJD não reconheceu a medida inominada do Vasco, nesta quinta-feira, e, portanto, não aceitou o recurso que pedia a impugnação da partida contra o Inter, pelo Campeonato Brasileiro de 2020. A questão foi julgada pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportivo.

Com a decisão, acaba qualquer possibilidade de o Vasco permanecer na Série A em 2021.

O Vasco tentava a impugnação do jogo pelo fato de o VAR não ter funcionado corretamente no polêmico gol de Rodrigo Dourado, marcado em posição duvidosa, aos nove minutos do primeiro tempo - o Internacional venceu por 2 a 0, resultado que contribuiu para o rebaixamento à Série B do time carioca.

Em seu primeiro pedido, o Vasco anexou documento audiovisual que envolvia diálogos entre a cabine do VAR e o árbitro de campo, Flávio Rodrigues de Souza. No recurso encaminhado ao Pleno do STJD, o Vasco insistiu que houve "erro de direito", algo rechaçado pelo presidente do mesmo tribunal, Otávio Noronha, em argumentação utilizada para indeferir o pedido inicial do jurídico vascaíno.

