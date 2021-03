Ponto de Opinião: A glória do Palmeiras para fechar 2020 e o futuro da temporada

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





O Palmeiras é mais uma vez campeão na temporada 2020, agora da Copa do Brasil, ao vencer o Grêmio por 2 a 0 (no agregado, 3 a 0). A decisão teve seus altos e baixos, muito faltoso em alguns momentos, mas venceu aquela equipe que soube se portar em campo. O Tricolor gaúcho terá muito trabalho pela frente, se quiser realmente brigar por posições mais altas nas competições.

Do lado do Palmeiras, a manutenção desta temporada vitoriosa é importante, mas há também a possibilidade de correções. O desempenho no Mundial mostra que, para ser dono do topo, é preciso de mais ação e mais sede ao pote.

No momento, o Palmeiras pode ser considerado o time a ser batido. Tem equipe para levar novamente o Paulista, mas ao chegar ao âmbito nacional, equipes como São Paulo, Internacional e Flamengo despontam também como lideranças. Vai ser uma temporada interessante de se assistir.

Agora o foco é no Estadual, mas também de olho na Libertadores. A competição ainda está na fase preliminar, mas a chance de grandes jogos já na fase de grupos é grande. Abel Ferreira faz um trabalho invejável, mas veremos com a equipe se portará com uma sequência grande de jogos e com adversários que podem ser dor de cabeça.

2021 promete!