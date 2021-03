Possível cirurgia de Hazard gera divergência entre o Real Madrid e a seleção da Bélgica

(Foto: Getty Images)





A atual condição clínica do atacante Eden Hazard é ponto de divergência entre o Real Madrid e a seleção da Bélgica. Segundo informações dos jornais "As" e "Marca" nesta quarta-feira, o jogador viajou para Londres para receber uma segunda opinião médica sobre a necessidade de uma nova cirurgia no tornozelo direito. O clube espanhol se posicionou contra, mas a federação belga é a favor.

De acordo com a imprensa espanhola, esse seria o real problema mais sério do atacante, e não a lesão no músculo psoas direito divulgada pelo Real na segunda-feira. A viagem à Inglaterra também teria como objetivo descobrir se a questão no tornozelo está ligada aos contratempos musculares que Hazard sofreu desde que chegou a Madri.

O clube estaria defendendo um tratamento conservador, que permitiria ao atacante voltar aos jogos dentro de um mês. Já a federação belga de futebol (URBSFA) sustentaria que uma nova cirurgia acabaria de vez com os problemas físicos do jogador, ainda a tempo de disputar a próxima Eurocopa, em junho. Nenhuma das duas instituições se posicionou até agora sobre o assunto. Hazard também segue em silêncio.

A lesão de Eden Hazard no tornozelo direito remonta ao confronto entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões da temporada passada. Naquela ocasião, ele sofreu uma microfissura na região do pé. Esse problema teria provocado, segundo apuração da imprensa espanhola, boa parte das últimas lesões musculares do atleta - que chegaram a 11 com a ocorrida no jogo contra o Elche.

Levando em consideração todas as lesões sofridas por Hazard no Real Madrid, além do tempo de isolamento após ter sido infectado pelo coronavírus, ele perdeu 51 jogos do time, sendo baixa em 330 dias.

Hazard não esteve presente nas arquibancadas do Estádio Alfredo Di Stéfano nesta terça-feira, para acompanhar a vitória do Real Madrid sobre a Atalanta, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Segundo o técnico do time espanhol, Zinedine Zidane, o atacante belga estava liberado. Questionado sobre o assunto, o treinador francês afirmou que a decisão sobre cirurgia ou não será tomada nos próximos dias.

- Não sou doutor nem a pessoa adequada para dizer se ele tem que passar por cirurgia ou não. A decisão vai ser tomada nos próximos dias. Hoje teve autorização minha para não estar aqui. Amanhã vai estar com os outros, aí veremos o que vai acontecer - declarou Zidane.

