Prefeitura de Volta Redonda diz que não vai receber jogo do Corinthians pela Copa do Brasil

Poucas horas depois de a CBF ter confirmado a realização do jogo entre Corinthians e Retrô pela Copa do Brasil em Volta Redonda, a prefeitura da cidade voltou atrás. Em comunicado enviado ao jornal "O Globo", o município informou:

– Houve conversa preliminar, mas a prefeitura não bateu o martelo. Os jogos da Copa do Brasil não vão acontecer. Não haverá jogos da Copa do Brasil em Volta Redonda.

A CBF foi procurada pela reportagem, mas ainda não respondeu. Este texto será atualizado quando a CBF se pronunciar sobre o caso.

Ao mesmo tempo em que afirma que vai vetar jogos da Copa do Brasil, a prefeitura de Volta Redonda vai receber dois jogos do Campeonato Paulista: Corinthians x Mirassol, nesta terça-feira, e Santos x Ponte Preta, na quarta-feira.

– Houve um veto lá atrás. Até pelo envolvimento da FERJ, acreditou-se que isso estava tudo resolvido. Vamos sediar esses dois jogos (do Paulista) porque já havia tratativa entre federação e clubes – diz outro trecho da nota enviada pela prefeitura ao jornal "O Globo".

Além do jogo entre Corinthians e Retrô, Volta redonda receberia os jogos entre Porto Velho (RO) e Ferroviário (CE), e Jaraguá (GO) e Manaus (AM) pela Copa do Brasil. A CBF anunciou que o jogo seria na sexta-feira, às 15h30.

Outros três jogos da Copa do Brasil ainda estão mantidos em outras cidades. Veja abaixo:

25/3 (quinta) - Palmas-TO x Avaí - 15h30 (Cascavel)

26/3 (sexta) - Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE - 15h30 (Mesquita)

