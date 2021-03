Prefeitura do Rio contraria Federação Paulista, e Ponte Preta x Santos não será em São Januário

(Foto: André Durão)





Após a Federação Paulista de Futebol confirmar a realização do jogo entre Ponte Preta e Santos, na próxima quinta-feira, em São Januário, a Prefeitura do Rio afirmou que a partida não poderá ser realizada no Rio de Janeiro. A FPF havia confirmado o local da partida na tabela oficial do Campeonato Paulista e anunciado um acordo com o Governo do Estado e com a Prefeitura do Rio. Veja a nota da FPF no fim da matéria.

O jogo, que é válido pela quinta rodada do Paulistão, inicialmente seria realizado em Volta Redonda, onde o Corinthians e o Palmeiras entram em campo nesta terça e quarta-feira, respectivamente. Porém, a Prefeitura da Cidade do Aço voltou atrás e não permitiu mais jogos.

A partida entre Porto Velho-RO e Ferroviário-CE, pela primeira fase da Copa do Brasil, anteriormente marcada pela CBF também para quinta-feira no estádio vascaíno, terá de ser remarcada. Veja abaixo a nota oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Nota da Prefeitura do Rio:

"No momento em que o número de mortes provocadas pela Covid-19 dispara em todo o país, a Prefeitura do Rio emprega todos os meios necessários para conter o Coronavírus e proteger vidas. Por isso, será proibida a realização de qualquer partida de futebol entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no município, a partir desta quarta-feira (24/03). A decisão perdura até o término da validade do decreto nº 48.644, que institui novas medidas emergenciais para o enfrentamento à pandemia e que vai vigorar a partir da 00h do dia 26/03 até o dia 04/04. Os jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro agendados para esta quarta-feira não serão afetados pela medida. Uma vez mais, a Prefeitura do Rio apela à consciência de todos para que respeitem as medidas de prevenção à Covid-19 e se protejam."

Veja a nota da Federação Paulista:

"A Federação Paulista de Futebol informa que o jogo Ponte Preta x Santos, válido pela rodada 5 do Paulistão Sicredi 2021, será realizado nesta quinta-feira (25), às 21h, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, após acordo com o Governo do Estado do Rio, com a Prefeitura do Rio e com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição que haviam sido suspensos pela paralisação das partidas em São Paulo, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com esta situação, especialmente as que já têm compromissos de competições nacionais e internacionais.

O jogo seguirá o mesmo protocolo de saúde aplicado em todas as partidas do Paulistão Sicredi 2021, com número reduzido de profissionais para a operação das partidas e sem a presença de imprensa —apenas os detentores de direitos da competição terão acesso aos jogos."

