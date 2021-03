Presidente da CBF descarta interromper competições nacionais por restrições da pandemia

Por Redação Blog do Esporte





Uma fala do presidente da CBF, Rogério Caboclo, enfatizou que o futebol não será paralisado no país por restrições de algumas cidades e estados devido a pandemia da Covid-19. A fala aconteceu durante uma reunião do presidente com dirigentes de clubes das séries A e B do Brasileiro no dia 10 de março e foi publicada inicialmente pelo jornal “O Dia” nesta terça-feira, 23.

Com o agravamento da pandemia do coronavírus, algumas cidades e estados proibiram temporariamente a realização de jogos de futebol, como é o caso do governador de São Paulo, João Dória, e do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Caboclo deixou claro na reunião do último dia 10 que os torneios nacionais vão continuar e que a CBF marcará jogos da Copa do Brasil para estados sem times envolvidos na pandemia.

“Eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição. Porque vocês estão f... se não tiver. Eu assumo o ônus por todos vocês”, disse o presidente da entidade máxima do futebol brasileiro.

Entre os dirigentes que aparecem na videochamada, estavam os presidentes do Atlético-MG, Sérgio Coelho; do Bahia, Guilherme Bellintani; do Corinthians, Duílio Monteiro Alves; do Flamengo, Rodolfo Landim; do Palmeiras, Maurício Galiotte; e do Vasco, Jorge Salgado, entre outros.

Caboclo também cita que a Rede Globo e os patrocinadores do futebol brasileiro são contrários à paralisação do futebol. Caboclo continua sua fala durante a reunião citando a emissora:

“Eu não abrirei mão, a não ser sob doutorado dos senhores, de jogar as competições nacionais, o que repercutirá nas internacionais e incorporará as estaduais... Então, por gentileza, vamos pensar agora: nós podemos parar o futebol? A Rede Globo não quer. Eu estou assegurando que não. Ninguém quer, seus patrocinadores não querem. E, se parar, sabe quando nós temos a segurança de dizer que a gente pode voltar? Nunca. No dia em que o governador do Mauricio disser que pode. No dia em que o prefeito de São Nunca disser que pode... Eu não vou estar à mercê de nenhum deles”.

Caboclo chega a ter uma discussão com Galiotte durante a reunião, mas o assunto não foi estendido. Após cinco minutos de silêncio, o presidente da CBF encerrou a videoconferência.

Em nota, publicada no portal ge, a Globo se posicionou sobre as falas de Caboclo:

"Como vem fazendo desde o início da pandemia há mais de um ano, a Globo segue respeitando as orientações dadas pelas autoridades competentes e acompanhando as decisões dos organizadores das competições. Entendemos que o momento é de cautela, e que a prioridade é a segurança de todos. Vamos seguir e respeitar todos os protocolos que forem definidos e decididos pelas entidades.”

Opinião

Caboclo se mostra um terrível irresponsável e será cúmplice de possíveis mortes dentro do futebol brasileiro. Já foram noticiados que dirigentes, técnicos e jogadores estão afastados pela doença e alguns profissionais já perderam a vida. A fala é pesada e mostra como toda a estrutura do futebol e da política brasileira é falha e comandada por irresponsáveis.