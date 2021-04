Recuperado, Branco deixa UTI e deve ter alta antes da Páscoa

Foto: Lucas Figueiredo/CBF









O ex-jogador Branco deixou a Unidade de Tratamento Intensivo do hospital na zona sul do Rio de Janeiro em que está internado há duas semanas. A expectativa é de que tenha alta até o fim de semana e que passe a Páscoa em casa, com a família.

Como contou a esposa do coordenador de base da CBF, Branco já está falando, comendo e recuperado depois de precisar ser internado na UTI do hospital. Foram dias de apreensão com familiares e de grande procura da imprensa brasileira e de fora do país.

O tetracampeão do mundo perdeu peso e vai passar mais uns dias de repouso em casa, para se recuperar por completo. Aos amigos, brincava, nos poucos momentos em que usou o telefone:

- Não vou perder para esse bicho aí, não.

Branco foi um dos 10 membros da delegação da CBF que viajou a Recife para etapa de preparação da seleção sub-18. O time treinou no CT do Retrô FC e fez um amistoso - venceu por 7 a 1 o time da casa.

Internado no dia 16 de março, Branco chegou a ficar sedado e respirando com ajuda de aparelhos de ventilação mecânica. Nos últimos dias, o quadro de saúde de Branco se manteve estável - o que era um bom sinal de reação do ex-jogador de 56 anos. Com a melhora, ele foi extubado

Na medida do possível, seguindo as regras de visitação a pacientes com Covid-19, o tetracampeão do mundo em 1994 recebeu visitas de familiares nos últimos dias.

Globo Esporte