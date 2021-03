Respiradores desenvolvidos pela Mercedes ajudam pacientes de covid-19 em mais de 15 países

Os aparelhos respiratórios de baixo custo desenvolvidos pela Mercedes em parceria com a University College London (UCL) e a University College London Hospital (UCLH) foram enviados para hospitais em todo o mundo em uma parceria para salvar vidas comprometidas pela covid-19.

Os dispositivos chamados de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) foram usados ​​nos primeiros surtos de covid-19 para manter os pacientes longe de ventiladores invasivos em países como a China e a Itália, mas eles eram escassos no Reino Unido. E difíceis de fabricar em massa de forma barata e rápida.

Os aparelhos foram enviados para cerca de 130 hospitais no Reino Unido, Palestina e Uganda, e fabricados localmente em países como Índia, Paquistão, África do Sul e México. No Paquistão, 500 dispositivos foram fabricados e muitos doados a países vizinhos, como o Tajiquistão, em um esforço humanitário. Seis países latino-americanos, incluindo Paraguai, Equador, Colômbia e México estão agora fabricando o dispositivo, sendo 400 feitos no Peru para hospitais locais. Além disso, a Mercedes-Benz da África do Sul doou mil dos dispositivos para hospitais locais e uma empresa sul-africana fabricou 18 mil CPAPs para uso urgente em hospitais.

O consultor de cuidados intensivos da UCLH, professor Mervyn Singer, explicou o quão crucial os dispositivos provaram ser.

- Houve uma mudança marcante na prática clínica em todo o Reino Unido desde o início da pandemia, com muito maior uso de CPAP, pois os hospitais reconheceram que esta era uma estratégia eficaz e, principalmente, poupou recursos de terapia intensiva esticados para a maioria gravemente doente. O uso de ventilação mecânica caiu 26%, a permanência na terapia intensiva caiu pela metade para os sobreviventes e a mortalidade caiu em um quarto - diz Singer.

Vários dispositivos fabricados no Reino Unido também foram doados a dois hospitais em Uganda e cinco na Palestina, com mais de 700 médicos e enfermeiras treinados para usá-los.

- O desenvolvimento do UCL-Ventura é uma história notável de inovação científica e colaboração entre universidades, hospitais e indústria do Reino Unido. A velocidade com que o aparelho respiratório foi produzido e aprovado para uso no sistema de saúde do Reino Unido foi surpreendente e estamos orgulhosos de que agora ele está ajudando a salvar a vida de pacientes com covid-19 gravemente enfermos em mais de 130 hospitais no Reino Unido e pelo menos 15 países ao redor do mundo - afirmou o presidente e reitor da UCL, Michael Spence.

