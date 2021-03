Próximos campeonatos internacionais de LOL e VALORANT acontecem na Islândia

Nesta segunda, a Riot Games anuncia que dois de seus maiores eventos de Esports deste ano ocorrerão consecutivamente em maio na cidade de Reykjavík, na Islândia. Além disso, em sua jornada de expansão no mundo dos Esports, a Riot Games firmou uma parceria com a Verizon, que torna-se sua parceira oficial de 5G. Ela auxiliará a Riot oferecendo suporte aos eventos globais de Esports do LoL e VALORANT como parceira oficial de 5G e serviços de internet.

O Mid-Season Invitational de League of Legends (MSI), que foi cancelado no ano passado em razão da COVID-19, iniciará a competição entre as melhores 12 equipes das ligas regionais no dia 6 de maio (quinta-feira), com a final programada para 23 de maio (domingo).

O VALORANT Champions Tour (VCT) Masters Reykjavík começa logo em seguida na segunda, dia 24 de maio. Esse será o primeiro evento de Esports do VALORANT que contará com competição internacional ao vivo, unindo as melhores 10 equipes de todo o mundo para lutar por uma vaga no VALORANT Champions, que acontece ainda este ano. O VCT Masters Reykjavík tem sua final programada para o dia 30 de maio.

Pela primeira vez, a Riot levará para a Islândia uma competição de Esports de alto nível valendo dois títulos. Ambos os eventos ocorrerão na arena esportiva coberta de Laugardalshöll.

"Estamos muito felizes em levar uma competição esportiva de alto nível da Riot a um país tão incrível e único como a Islândia, mostrando que a paixão por nossos Esports pode ser encontrada em todos os lugares do mundo", declara John Needham, Diretor Geral de Esports da Riot Games. "Tanto o MSI quanto o VCT Masters nos apresentarão às estrelas que devemos acompanhar ao longo dessa Temporada. Além disso, eles atuam como os eventos iniciais do amplo compromisso que a Verizon tem com o ecossistema dos nossos Esports, algo que valorizamos profundamente."

Além do MSI e Masters 2, o acordo plurianual da Verizon como parceira oficial de 5G estende-se aos eventos globais dos calendários de Esports do LoL e VALORANT. Isso inclui o Campeonato Mundial de League of Legends, que retorna para a América do Norte em 2022; o Evento All-Star de Esports do LoL; três VALORANT Champions Tours e um VALORANT Champions. A parceria também inclui o VALORANT North America Challengers.

A Verizon também é uma parceira fundamental do VCT Game Changers do VALORANT, um programa que sediará torneios mensais para conceder mais oportunidade às jogadoras de competir em campeonatos semiprofissionais e de base.

Essa parceria reafirma ainda mais o compromisso e apoio constante da Verizon com o setor de Esports da Riot. Desde 2020, a Verizon tem sido a empresa provedora oficial de internet 5G para a League Championship Series (LCS) fornecendo suporte por meio de conteúdos em vídeo originais e segmentos patrocinados dentro de transmissões. O suporte da Verizon estendeu-se ao VALORANT First Strike: North America, o primeiro torneio oficial do jogo de tiro tático da Riot, bem como o The Wild Rift Invitational - o primeiro evento de Esports do Wild Rift, composto de jogadores da LCS e celebridades.

"Expandir nossa parceria com os Esports da Riot nos permite consolidar o sucesso que obtivemos no último ano, além de continuar expandindo as oportunidades para levar o poder da banda ultralarga 5G para quem joga e assiste tanto LoL quanto VALORANT", revela Yvette Martinez-Rea, Vice-presidente de Patrocínios e Parcerias da Verizon. "Também estamos muito orgulhosos do VCT Game Changers em promover mais oportunidades para as jogadoras de todos os níveis."

"Ficamos muito felizes em ter a Verizon como parceira para a LCS e o Wild Rift no ano passado. Então, expandir essa relação para os maiores eventos de Esport do mundo, tanto no LoL quanto o VCT, é uma validação muito importante que estamos criando aqui nos Esports da Riot", explica Naz Aletaha, Diretora de Parcerias Globais e Desenvolvimento de Negócios de Esports da Riot Games. "Nossa intenção de sempre fornecer experiências inesquecíveis e iniciativas para os fãs é uma paixão que temos muito orgulho em compartilhar com a Verizon, e mal podemos esperar para fazer uso da experiência deles e da melhor tecnologia do mercado em nossos Esports."

O Mid-Season Invitational (MSI) é um evento fundamental da Temporada anual de Esports do LoL. É lá que as jovens estrelas fazem seus nomes a nível internacional. Ele ocorre entre a Primeira e a Segunda Etapa da Temporada e reúne as melhores equipes das 12 ligas regionais para competir pelo título. Este ano, será realizado um novo formato em três fases, começando pela fase de Grupos, em que as 12 equipes se dividirão em três grupos de quatro integrantes. Cada grupo joga no formato todos contra todos duplo, em uma série de melhor de um. As duas equipes vencedoras de cada grupo avançarão para a próxima fase, onde as seis equipes restantes se enfrentarão novamente no formato todos contra todos duplo, em uma série de melhor de um. As quatro equipes vencedoras avançarão para a eliminação por chaves e se enfrentarão em uma Semifinal melhor de 5 de eliminação única, seguida da Final.

O VCT Masters Reykjavík reunirá as melhores equipes de VALORANT do planeta pela primeira vez, determinando qual delas é a melhor do mundo, rumo à segunda metade da Temporada. A partir de abril, milhares de equipes tentarão se qualificar para a Fase 2 do Masters em seus eventos Challengers regionais e 10 equipes garantirão uma vaga em Reykjavík.

"O VCT Masters Reykjavik é o nosso próximo grande passo para sedimentar o VALORANT como o Esport global de crescimento mais rápido", explica Whalen Rozelle, Diretor de Esports da Riot Games. "Temos alguns dos fãs mais apaixonados do mundo e estamos comprometidos em fornecer um evento ao vivo para que vejam como suas equipes favoritas se sairão a nível internacional pela primeira vez."

As equipes dos dois esportes serão colocadas em quarentena ao chegar na Islândia. Para preservar a saúde e segurança dos jogadores, funcionários e habitantes locais, os eventos não acomodarão público presencial, porém todas as partidas da MSI e a Fase 2 do VCT Masters serão transmitidas ao vivo a nível global em diversas plataformas digitais.