São Paulo tenta contratação de Benítez, do Vasco

(Foto: André Durão)





O São Paulo tem interesse em Benítez, jogador do Independiente, da Argentina, que está emprestado ao Vasco. O Tricolor tenta a contratação também por empréstimo do meia de 26 anos e espera uma posição do clube argentino.

A reportagem apurou que Benítez tem interesse na transferência, pois tem vínculo por empréstimo com o Vasco até junho e assinaria com o São Paulo até dezembro, caso o negócio se concretize.

No entanto, o Cruz-Maltino quer receber uma compensação mantida em sigilo para topar a liberação imediata.

– O Benítez considero um grande jogador, tem contrato até o meio do ano com o Vasco, contrato de empréstimo. O Benítez temos o interesse nele, mas sabemos de toda essa dificuldade que o Vasco tem contrato com ele. Estamos analisando, vendo as possibilidades, mas achamos um belíssimo jogador, articulador de 26 anos, um jogador muitíssimo interessante – disse o dirigente Carlos Belmonte, do São Paulo, em entrevista à "Rádio Bandeirantes".

– Nesse momento tem contrato com o Vasco. Lá na frente, quem sabe? Mas agora não estamos nem próximo de ter uma possibilidade de contratar. Agora se você me perguntar se interessa, é um grande jogador e interessa, sim – completou Belmonte.

Em janeiro, o Vasco pagou US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão) ao Independiente para ter Benítez até 30 de junho.

No contrato, porém, está previsto que o clube argentino pode vendê-lo a partir do dia 1º de março e que, neste caso, o Vasco poderia igualar a oferta ou ficar com 15% da transação. Caso optasse por comprá-lo, o valor seria descontado. Ou seja, pagaria US$ 3,75 milhões por 60%, em 18 meses.

Com o rebaixamento à Série B e com a queda das receitas, a permanência do meia foi dificultada e é uma incógnita.

Revelado pelo Independiente, Benítez foi emprestado ao Vasco no início da temporada 2020. Ao todo, disputou 33 partidas e marcou três gols. Apesar da fraca campanha no Campeonato Brasileiro, foi um dos nomes que caiu nas graças da torcida vascaína.

