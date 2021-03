Sem Alonso, Alpine apresenta carro para a temporada 2021 da Fórmula 1

Dia cheio para os entusiastas da Fórmula 1. Após a Mercedes, foi a vez da Alpine apresentar o carro com o qual disputará a temporada 2021 da principal categoria de automobilismo do planeta, o "A521".

A cerimônia foi realizada de forma virtual na fábrica de Enstone, na Inglaterra, mas, mesmo assim, não teve a presença da estrela do time, o espanhol Fernando Alonso, que se recupera de lesões causadas por um atropelamento enquanto treinava com sua bicicleta.

Em uma coletiva de imprensa para falar sobre a reestruturação que fez a Renault mudar de identidade para Alpine na F1, ainda em janeiro, a equipe apresentou uma pintura temporária, já com a nova identidade, mas toda preta. Segundo a escuderia, era uma homenagem ao A500, protótipo da equipe que foi as pistas em 1975.

Agora contudo, o modelo definitivo carrega muito mais o azul na carroceria, lembrando as cores da bandeira da França com o vermelho e o branco.

Apesar de não participar da apresentação do carro, Alonso deu um depoimento a respeito da sua volta a F1 e do novo capítulo da equipe com a qual conquistou seus dois títulos na categoria.

- Estou extremamente feliz após dois anos longe da Fórmula 1. Estou muito motivado para começar esse novo capítulo com a Alpine. É muito especial voltar ao time com o qual conquistei tantas coisas no passado. A energia é muito forte nas fábricas e estamos ansiosos com o que está por vir - afirma Fernando.

O nome do carro atual é uma união entre o nome do primeiro modelo da marca, o A500, com o ano de 2021, quando a Alpine efetivamente entra como equipe de fábrica na F1. Assim como o carro, as redes sociais do time já assumiram a nova identidade.

Na temporada 2021, a Alpine terá o retorno à Fórmula 1 do espanhol Fernando Alonso para se juntar ao francês Esteban Ocon - o australiano Daniel Ricciardo deixou o time rumo à McLaren. No ano passado, apesar de ocupar apenas o quinto lugar na tabela de construtores, a Renault conquistou três pódios, sendo dois com Ricciardo e um com Ocon.

Com o nome Renault, a equipe está na sua terceira passagem pela F1, tendo sido responsável pela introdução dos motores turbo, em 1977, além de ter conquistado o bicampeonato de pilotos e construtores em 2005 e 2006, com Fernando Alonso.

