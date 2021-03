Beatriz Souza leva a prata na etapa no Grand Slam de Tashkent de judô

Foi na última prova da competição que o Brasil conseguiu seu melhor resultado no Grand Slam de Tashkent de Judô. Beatriz Souza conquistou a prata na categoria acima de 78kg. A brasileira venceu três lutas até chegar na final contra a japonesa Akira Sone, atual campeã mundial. Na decisão, Sone foi melhor que Beatriz e venceu por um ippon.

O Brasil ainda teve mais duas chances de medalha. Na categoria até 52kg, Larissa Pimenta fez boa competição. Venceu três lutas, mas foi derrotada na semifinal pela japonesa Uta Aba. Na disputa pelo bronze, perdeu para a coreana Bokyeong Korjeong, terminando em quinto.

Mesmo resultado de Ellen Santana, na categoria até 70kg. A brasileira chegou na semifinal, mas perdeu para a croata Barbara Matic. Na disputa pelo bronze, a venezuelana Elvismar Rodriguez foi a algoz da brasileira.

Na categoria até 57kg, Jessica Pereira chegou nas quartas de final, quando foi derrotada por Momo Tamaoki. Como a japonesa chegou na final, a brasileira pôde disputar a repescagem. Mas perdeu para a atleta da Sérvia, Marica Perisic, e acabou na sétima posição.

No geral, a maioria dos atletas conseguiu avançar algumas rodadas e o resultado foi muito melhor do que o último Grand Slam, em Tel Aviv, quando o Brasil conquistou um bronze com Maria Suellen, mas nenhum outro atleta conseguiu vencer duas lutas.

Globo Esporte