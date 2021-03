Sertãozinho envia ofício à FPF para contestar decisão da arbitragem em jogo contra XV de Piracicaba

(Foto: Luciano André / Sertãozinho F.C.)





O Sertãozinho encaminhou na noite da última segunda-feira um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) para contestar uma decisão da arbitragem no duelo contra o XV de Piracicaba, na estreia das equipes na Série A2 do Campeonato Paulista.

Nos minutos finais do confronto que aconteceu no último domingo, no estádio Frederico Dalmaso, o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos assinalou uma penalidade a favor do Nhô Quim, após enxergar um toque no braço do zagueiro Michel dentro da área. O atacante Marlyson converteu a chance e deu a vitória para os visitantes, por 1 a 0, aos 44 minutos do segundo tempo.

Além de contestar a marcação do pênalti, o Touro dos Canaviais também solicita que o grupo de arbitragem da partida não atue mais em seus jogos na sequência da Série A2.

O Sertãozinho volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Monte Azul, às 10h, no estádio Otacília Patrício Arroyo.

Confira a nota divulgada pelo Sertãozinho:

A diretoria do Sertãozinho Futebol Clube vem por meio dessa nota informar que em decorrência ao pênalti mal assinado nos minutos finais da partida contra o XV de Piracicaba, em favor ao time piracicabano, válido pela 1º rodada do Campeonato Paulista da Série A2 de 2021, será enviada um ofício com imagens à Federação Paulista de Futebol relatando o erro do árbitro.

No lance em questão, a bola toca, claramente, na região do ombro/pescoço do zagueiro Michel ao invés de toque no braço do mesmo. O lance errôneo causou interferência direta no resultado da partida, dessa forma, prejudicando notoriamente o clube grená. O clube ainda pede que o grupo de arbitragem do jogo em vigência não atue mais em partidas do Sertãozinho nessa Série A2.

Esta é uma decisão prezando a qualidade do campeonato, arbitragem e para que nenhum outro clube seja prejudicado ou algo do gênero.

Globo Esporte