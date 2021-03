Sob o comando de Gerrard, Rangers conquista primeiro título escocês após retomada

Um dos mais tradicionais times do futebol europeu, o Rangers conquistou neste domingo seu primeiro título escocês desde a refundação do clube, que faliu em 2012 e caiu da elite diretamente para a quarta divisão do país. O troféu, vencido sem entrar em campo, graças ao tropeço do rival Celtic na rodada, é também o primeiro do técnico inglês Steven Gerrard, ídolo do Liverpool.

Depois de vencer o St. Mirren por 3 a 0 no sábado, o Rangers comemorou o empate em 0 a 0 do Celtic com o Dundee United. Apesar dos riscos da pandemia de Covid-19, muitos torcedores desrespeitaram o lockdown e foram às ruas celebrar a 55ª conquista do Campeonato Escocês do maior campão nacional do país.

O Rangers interrompeu uma sequência de nove títulos do Celtic, que dominou o cenário do futebol na Escócia durante a crise do tradicional adversário.

Ainda sem perder na competição (28 vitórias e quatro empates), o próximo desafio do novo campeão é garantir o título invicto na última rodada, justamente o clássico contra o Celtic.

Um detalhe curioso na conquista: Michael Beale, ex-auxiliar de Rogério Ceni no São Paulo, é o atual assistente-técnico de Gerrard no Rangers. Os dois se conheceram no Liverpool, quando Beale treinava o time sub-23 dos Reds.

O Rangers encerrou um jejum de dez anos: as últimas conquistas na elite do futebol do país foram os títulos do Campeonato Escocês e da Copa da Liga Escocesa, ambos na temporada 2010/11, quando ainda se chamava Glasgow Rangers.

Refundado com novo nome, o Rangers iniciou sua escalada na quarta divisão, vencida na temporada 2012/13. No ano seguinte, conquistou a terceira divisão. Após dois anos, foi campeão da segunda divisão, na temporada 2015/16, retornando à elite. Em 2018, contratou Steven Gerrard, que iniciava ali sua carreira de treinador, aos 38 anos.

Globo Esporte